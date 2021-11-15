Алвес успешно прошел медосмотр в «Барселоне»

Защитник Дани Алвес прошел медицинский осмотр перед переходом в «Барселону», сообщает официальный сайт каталонского клуба.

38-летний бразилец проведет первую тренировку после возвращения в «Барселону» 15 ноября.

Презентации защитника пройдет 17 ноября на стадионе «Камп Ноу».

12 ноября каталонский клуб объявил о подписании контракта с Алвесом. Напомним, что он выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год и выиграл 23 трофея.