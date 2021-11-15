Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Алвес успешно прошел медосмотр в «Барселоне»

14:11
Теги:

Защитник Дани Алвес прошел медицинский осмотр перед переходом в «Барселону», сообщает официальный сайт каталонского клуба.

38-летний бразилец проведет первую тренировку после возвращения в «Барселону» 15 ноября.

Презентации защитника пройдет 17 ноября на стадионе «Камп Ноу».

12 ноября каталонский клуб объявил о подписании контракта с Алвесом. Напомним, что он выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год и выиграл 23 трофея.

Дополнительная информация:

https://www.fcbarcelona.es/es/futbol/primer-equipo/noticias/2350981/la-presentacion-de-dani-alves-este-miercoles

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Сидячая работа: 10 упражнений для офиса
Беженцы на белорусско-польской границе прорвали часть заграждений
0