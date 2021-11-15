Алвес успешно прошел медосмотр в «Барселоне»
14:11
Защитник Дани Алвес прошел медицинский осмотр перед переходом в «Барселону», сообщает официальный сайт каталонского клуба.
38-летний бразилец проведет первую тренировку после возвращения в «Барселону» 15 ноября.
Презентации защитника пройдет 17 ноября на стадионе «Камп Ноу».
12 ноября каталонский клуб объявил о подписании контракта с Алвесом. Напомним, что он выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год и выиграл 23 трофея.
Дополнительная информация:
https://www.fcbarcelona.es/es/futbol/primer-equipo/noticias/2350981/la-presentacion-de-dani-alves-este-miercoles
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