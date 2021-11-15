«Невероятное чувство». Мората поделился эмоциями после выхода сборной Испании на ЧМ-2022

Форвард сборной Испании Альваро Мората высказался по поводу победы своей команды в матче отбора к ЧМ-2022 против Швеции (1:0).

Мората забил победный гол на 86-й минуте встречи.

«Невероятное чувство, мы так упорно работали, чтобы к этому прийти. У нас были неудачные эпизоды, но мы вместе прошли через это. Катар — место, где мы должны быть. Испания должна быть на всех чемпионатах мира», — цитирует Морату Marca.