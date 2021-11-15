Нападающий Пино продлил контракт с «Вильярреалом»

Нападающий Йереми Пино продлил контракт с «Вильярреалом». Новое соглашение действует до лета 2027 года, сообщает сайт испанской команды.

19-летний форвард в нынешнем сезоне провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Он уже успел дебютировать в составе сборной Испании, за которую провел два матча.