Нападающий Пино продлил контракт с «Вильярреалом»
14:48
Нападающий Йереми Пино продлил контракт с «Вильярреалом». Новое соглашение действует до лета 2027 года, сообщает сайт испанской команды.
19-летний форвард в нынешнем сезоне провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.
Он уже успел дебютировать в составе сборной Испании, за которую провел два матча.
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