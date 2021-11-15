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Нападающий Пино продлил контракт с «Вильярреалом»

14:48
Йереми Пино (слева). Фото ФК «Вильярреал».
Йереми Пино (слева). Фото ФК «Вильярреал».
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Нападающий Йереми Пино продлил контракт с «Вильярреалом». Новое соглашение действует до лета 2027 года, сообщает сайт испанской команды.

19-летний форвард в нынешнем сезоне провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Он уже успел дебютировать в составе сборной Испании, за которую провел два матча.

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Иван Шитик все материалы автора

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