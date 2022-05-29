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Сегодня, 23:30

«Альмерия» и «Вальядолид» вернулись в ла лигу

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Стали известны два клуба, которые по итогам сезона Сегунды-2021/22 поднимутся в ла лигу.

Сегодня, 29 мая, в последнем, 42-м туре ла лиги 2, «Альмерия» сыграла вничью с «Леганес» (2:2), а «Реал Вальядолид» обыграл «Уэску» (3:0).

Таким образом, первое и второе место в чемпионате заняли «Альмерия» (81 очко) и «Реал Вальядолид» (81 очка), и следующий сезон команды проведут в элите испанского футбола.

Красно-белые последний раз выступали в высшем дивизионе Испании в 2015 году. Бело-фиолетовые вернуться спустя год после вылета.

Еще одну путевку в ла лигу разыграют в плей-офф «Эйбар», «Лас-Пальмас», «Тенерифе» и «Жирона».

Испания. Лига 2. 42-й тур
29 мая, 00:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
3:0
Уэска

Испания. Лига 2. 42-й тур
29 мая, 00:00. Butarque (Леганес)
Леганес
2:2
Альмерия

Футбол
ФК Альмерия
ФК Вальядолид
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 32 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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