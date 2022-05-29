«Альмерия» и «Вальядолид» вернулись в ла лигу

Стали известны два клуба, которые по итогам сезона Сегунды-2021/22 поднимутся в ла лигу.

Сегодня, 29 мая, в последнем, 42-м туре ла лиги 2, «Альмерия» сыграла вничью с «Леганес» (2:2), а «Реал Вальядолид» обыграл «Уэску» (3:0).

Таким образом, первое и второе место в чемпионате заняли «Альмерия» (81 очко) и «Реал Вальядолид» (81 очка), и следующий сезон команды проведут в элите испанского футбола.

Красно-белые последний раз выступали в высшем дивизионе Испании в 2015 году. Бело-фиолетовые вернуться спустя год после вылета.

Еще одну путевку в ла лигу разыграют в плей-офф «Эйбар», «Лас-Пальмас», «Тенерифе» и «Жирона».