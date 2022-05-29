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Сегодня, 23:04

Эден Азар: «Уверен, следующий сезон будет моим»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Эден Азар заявил, что рассчитывает проявить себя в следующем сезоне.

«Уверен, следующий сезон будет моим. У меня нет никаких сомнений в этом», — заявил 31-летний бельгиец, слова которого цитирует журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В завершившемся сезоне Азар принял участие в 23 матчах «сливочных» во всех соревнованиях, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2024 года. Его текущая трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 16 миллионов евро.

Эден Азар
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