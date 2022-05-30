Модрич подтвердил, что останется в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о будущем в мадридском клубе.

«Да! Увидимся здесь в следующем сезоне», — приводит слова Модрича журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что устное соглашение между 36-летним хорватом и «Реалом» о продлении контракта было достигнуто два месяца назад, а теперь были подписаны необходимые документы. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

В минувшем сезоне Модрич забил три мяча и отдал 12 результативных передач в 45 матчах за «Реал».