Хет-трик Суареса не помог «Альмерии» дома обыграть «Гранаду», гости отыгрались с 0:3
«Альмерия» на своем поле сыграла вничью с «Гранадой» в матче 8-го тура испанской ла лиги — 3:3.
«Альмерия» с разгромным счетом выигрывала после первого тайма — трижды отличился Луис Суарес. 25-летний колумбиец отличился на 41-й, 44-й и 45+1-й минутах, оформив хет-трик за 6 минут. Все три голевые передачи на Суареса отдал Ларжи Рамазани.
«Гранада» сумела отыграться во втором тайме. На 65-й минуте пенальти реализовал Брайан Сарагоса. Пять минут спустя Рикард Санчес сократил отставание гостей до минимума, а на 86-й минуте Мюрто Узуни принес своей команде ничью.
«Альмерия» с 3 очками осталась на последнем месте в ла лиге. «Гранада» с 5 баллами идет на предпоследней строчке в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|8
|7
|0
|1
|16-6
|21
|
2
|Барселона
|8
|6
|2
|0
|19-8
|20
|
3
|Жирона
|8
|6
|1
|1
|18-11
|19
|
4
|Р. Сосьедад
|8
|4
|3
|1
|16-10
|15
|
5
|Атлетик
|8
|4
|2
|2
|13-9
|14
|
6
|Атлетико
|6
|4
|1
|1
|15-5
|13
|
7
|Р. Вальекано
|8
|3
|3
|2
|9-11
|12
|
8
|Валенсия
|7
|3
|1
|3
|9-7
|10
|
9
|Кадис
|7
|2
|3
|2
|6-8
|9
|
10
|Бетис
|7
|2
|3
|2
|7-12
|9
|
11
|Хетафе
|8
|2
|3
|3
|10-13
|9
|
12
|Вильярреал
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
13
|Алавес
|7
|2
|1
|4
|6-10
|7
|
14
|Осасуна
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|
15
|Севилья
|7
|2
|1
|4
|11-10
|7
|
16
|Мальорка
|8
|1
|4
|3
|11-14
|7
|
17
|Лас-Пальмас
|7
|1
|2
|4
|2-6
|5
|
18
|Сельта
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|
19
|Гранада
|8
|1
|2
|5
|13-21
|5
|
20
|Альмерия
|8
|0
|3
|5
|11-21
|3
|29.09
|22:00
|
Барселона – Севилья
|1 : 0
|30.09
|15:00
|
Хетафе – Вильярреал
|0 : 0
|30.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Мальорка
|2 : 2
|30.09
|19:30
|
Жирона – Реал
|0 : 3
|30.09
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетик
|3 : 0
|1.10
|15:00
|
Альмерия – Гранада
|3 : 3
|1.10
|17:15
|
Алавес – Осасуна
|- : -
|1.10
|22:00
|
Атлетико – Кадис
|- : -
|1.10
|22:00
|
Бетис – Валенсия
|- : -
|2.10
|22:00
|
Лас-Пальмас – Сельта
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|6
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Такэфуса Кубо
Реал Сосьедад
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Ларджи Рамазани
Альмерия
|4
|
|
Савио
Жирона
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|6
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|5
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3