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Сегодня, 17:08

Хет-трик Суареса не помог «Альмерии» дома обыграть «Гранаду», гости отыгрались с 0:3

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Альмерия» на своем поле сыграла вничью с «Гранадой» в матче 8-го тура испанской ла лиги — 3:3.

«Альмерия» с разгромным счетом выигрывала после первого тайма — трижды отличился Луис Суарес. 25-летний колумбиец отличился на 41-й, 44-й и 45+1-й минутах, оформив хет-трик за 6 минут. Все три голевые передачи на Суареса отдал Ларжи Рамазани.

«Гранада» сумела отыграться во втором тайме. На 65-й минуте пенальти реализовал Брайан Сарагоса. Пять минут спустя Рикард Санчес сократил отставание гостей до минимума, а на 86-й минуте Мюрто Узуни принес своей команде ничью.

«Альмерия» с 3 очками осталась на последнем месте в ла лиге. «Гранада» с 5 баллами идет на предпоследней строчке в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
01 окт, 15:00. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
3:3
Гранада

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Альмерия
ФК Гранада
1
0
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Форвард «Альмерии» Суарес оформил хет-трик за 6 минут в первом тайме матча с «Гранадой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 16-6 21
2
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
3
 Жирона 8 6 1 1 18-11 19
4
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
5
 Атлетик 8 4 2 2 13-9 14
6
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
7
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
8
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
13
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
14
 Осасуна 7 2 1 4 7-10 7
15
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
16
 Мальорка 8 1 4 3 11-14 7
17
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
18
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
19
 Гранада 8 1 2 5 13-21 5
20
 Альмерия 8 0 3 5 11-21 3
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29.09 22:00
Барселона – Севилья
 1 : 0
30.09 15:00
Хетафе – Вильярреал
 0 : 0
30.09 17:15
Р. Вальекано – Мальорка
 2 : 2
30.09 19:30
Жирона – Реал
 0 : 3
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 0
1.10 15:00
Альмерия – Гранада
 3 : 3
1.10 17:15
Алавес – Осасуна
 - : -
1.10 22:00
Атлетико – Кадис
 - : -
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Ларджи Рамазани

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Савио

Жирона

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Чими Авила

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 6 2 1
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