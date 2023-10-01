Форвард «Альмерии» Суарес оформил хет-трик за 6 минут в первом тайме матча с «Гранадой»
«Альмерия» на своем поле обыгрывает «Гранаду» после первого тайма матча 8-го тура ла лиги — 3:0.
Все три мяча забил форвард Луис Суарес. 25-летний колумбиец отличился на 41-й, 44-й и 45+1-й минутах, оформив хет-трик за 6 минут. Все три голевые передачи на Суареса отдал Ларжи Рамазани.
Суарес выступал за «Гранаду» с 2020 по 2022 годы. Летом этого года он перешел в «Альмерию» из «Марселя».
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|
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|П
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|
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|7
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|1
|16-6
|21
|
2
|Барселона
|8
|6
|2
|0
|19-8
|20
|
3
|Жирона
|8
|6
|1
|1
|18-11
|19
|
4
|Р. Сосьедад
|8
|4
|3
|1
|16-10
|15
|
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|4
|2
|2
|13-9
|14
|
6
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|6
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|1
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|
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|
8
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|3
|1
|3
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|10
|
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|3
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|9
|
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|7
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|
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|3
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|9
|
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|8
|2
|2
|4
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|8
|
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|Алавес
|7
|2
|1
|4
|6-10
|7
|
14
|Осасуна
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|
15
|Севилья
|7
|2
|1
|4
|11-10
|7
|
16
|Мальорка
|8
|1
|4
|3
|11-14
|7
|
17
|Сельта
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|
18
|Лас-Пальмас
|7
|1
|2
|4
|2-6
|5
|
19
|Гранада
|7
|1
|1
|5
|10-18
|4
|
20
|Альмерия
|7
|0
|2
|5
|8-18
|2
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|29.09
|22:00
|
Барселона – Севилья
|1 : 0
|30.09
|15:00
|
Хетафе – Вильярреал
|0 : 0
|30.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Мальорка
|2 : 2
|30.09
|19:30
|
Жирона – Реал
|0 : 3
|30.09
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетик
|3 : 0
|1.10
|15:00
|
Альмерия – Гранада
|- : -
|1.10
|17:15
|
Алавес – Осасуна
|- : -
|1.10
|22:00
|
Атлетико – Кадис
|- : -
|1.10
|22:00
|
Бетис – Валенсия
|- : -
|2.10
|22:00
|
Лас-Пальмас – Сельта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|6
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Такэфуса Кубо
Реал Сосьедад
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Савио
Жирона
|4
|
|
Диего Рико
Хетафе
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|6
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|5
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3
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