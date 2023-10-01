Форвард «Альмерии» Суарес оформил хет-трик за 6 минут в первом тайме матча с «Гранадой»

«Альмерия» на своем поле обыгрывает «Гранаду» после первого тайма матча 8-го тура ла лиги — 3:0.

Все три мяча забил форвард Луис Суарес. 25-летний колумбиец отличился на 41-й, 44-й и 45+1-й минутах, оформив хет-трик за 6 минут. Все три голевые передачи на Суареса отдал Ларжи Рамазани.

Суарес выступал за «Гранаду» с 2020 по 2022 годы. Летом этого года он перешел в «Альмерию» из «Марселя».