«Осасуна» в большинстве на выезде обыграла «Алавес»

«Осасуна» в гостях обыграла «Алавес» в матче 8-го тура испанской ла лиги — 2:0.

Счет на 36-й минуте открыл Хосе Арнаис. На 90-й минуте преимущество гостей удвоил Анте Будимир.

«Алавес» играл в меньшинстве с начала второго тайма — красную карточку получил Антонио Бланко.

«Осасуна» с 10 очками поднялась на десятое место в ла лиге. «Алавес» с 7 баллами идет на 16-й строчке в турнирной таблице.