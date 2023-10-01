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Сегодня, 19:15

«Осасуна» в большинстве на выезде обыграла «Алавес»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Осасуна» в гостях обыграла «Алавес» в матче 8-го тура испанской ла лиги — 2:0.

Счет на 36-й минуте открыл Хосе Арнаис. На 90-й минуте преимущество гостей удвоил Анте Будимир.

«Алавес» играл в меньшинстве с начала второго тайма — красную карточку получил Антонио Бланко.

«Осасуна» с 10 очками поднялась на десятое место в ла лиге. «Алавес» с 7 баллами идет на 16-й строчке в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
01 окт, 17:15. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
0:2
Осасуна

Футбол
ФК Алавес
ФК Осасуна
0
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 16-6 21
2
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
3
 Жирона 8 6 1 1 18-11 19
4
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
5
 Атлетик 8 4 2 2 13-9 14
6
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
7
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
8
 Осасуна 8 3 1 4 9-10 10
9
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
10
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
11
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
12
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
13
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
14
 Алавес 8 2 1 5 6-12 7
15
 Мальорка 8 1 4 3 11-14 7
16
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
17
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
18
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
19
 Гранада 8 1 2 5 13-21 5
20
 Альмерия 8 0 3 5 11-21 3
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