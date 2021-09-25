«Алавес» обыграл «Атлетико» и одержал первую победу в сезоне
«Атлетико» на выезде уступил «Алавесу» в матче 7-го тура чемпионата Испании — 0:1.
Единственный гол в матче на 4-й минуте забил защитник хозяев Виктор Лагуардия.
Отметим, что эта победа стала для «Алавеса» первой в сезоне-2021/22.
«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 14 очками в 7 матчах, «Алавес» идет на 19-й строчке с 3 очками в 6 играх.
Чемпионат Испании. Лига 1
7-й тур
«Алавес» — «Атлетико» — 1:0 (1:0)
Гол: Лагуардия, 4.
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте (Тачи, 79), Миязга, Агиррегабирия, Мойя (Томас Пина, 79), Лум, Силла (Хоселу, 61), де ла Фуэнте (Пеллистри, 61), Риоха (С.Гарсия, 87).
«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер (Лоди, 59), Фелипе, Эрмосо (Эррера, 62), Кондогбья (Корреа, 59), де Пауль, Льоренте (Врсалько, 74), Суарес, Гризманн, Феррейра-Карраско (Кунья, 59).
Предупреждения: Савич, 17. Силла, 31. Лум, 35. Триппьер, 53. Кондогбья, 55.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
25 сентября. Витория. Стадион «Мендисорроса».
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