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«Алавес» обыграл «Атлетико» и одержал первую победу в сезоне

17:00
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«Атлетико» на выезде уступил «Алавесу» в матче 7-го тура чемпионата Испании — 0:1.

Единственный гол в матче на 4-й минуте забил защитник хозяев Виктор Лагуардия.

Отметим, что эта победа стала для «Алавеса» первой в сезоне-2021/22.

«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 14 очками в 7 матчах, «Алавес» идет на 19-й строчке с 3 очками в 6 играх.

Чемпионат Испании. Лига 1

7-й тур

«Алавес» — «Атлетико» — 1:0 (1:0)

Гол: Лагуардия, 4.

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте (Тачи, 79), Миязга, Агиррегабирия, Мойя (Томас Пина, 79), Лум, Силла (Хоселу, 61), де ла Фуэнте (Пеллистри, 61), Риоха (С.Гарсия, 87).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер (Лоди, 59), Фелипе, Эрмосо (Эррера, 62), Кондогбья (Корреа, 59), де Пауль, Льоренте (Врсалько, 74), Суарес, Гризманн, Феррейра-Карраско (Кунья, 59).

Предупреждения: Савич, 17. Силла, 31. Лум, 35. Триппьер, 53. Кондогбья, 55.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

25 сентября. Витория. Стадион «Мендисорроса».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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