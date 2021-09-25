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Чемпионат Испании: расписание матчей 7-го тура

09:15
Нападающий «Реала» Карим Бензема. Фото Reuters
Нападающий «Реала» Карим Бензема. Фото Reuters
7-й тур чемпионата Испании.

25 сентября, суббота

«Алавес» — «Атлетико». 15:00

Алавес — Атлетико

«Валенсия» — «Атлетик». 17:15

Валенсия — Атлетик

«Севилья» — «Эспаньол». 19:30

Севилья — Эспаньол

«Реал» — «Вильярреал». 22:00

Реал — Вильярреал

26 сентября, воскресенье

«Мальорка» — «Осасуна». 15:00

Мальорка — Осасуна

«Барселона» — «Леванте». 17:15

Барселона — Леванте

«Райо Вальекано» — «Кадис». 19:30

Райо Вальекано — Кадис

«Реал Сосьедад» — «Эльче». 19:30

Реал Сосьедад — Эльче

«Бетис» — «Хетафе». 22:00

Бетис — Хетафе

27 сентября, понедельник

«Сельта» — «Гранада». 22:00

Сельта — Гранада

Чемпионат Испании: новости, турнирая таблица лиги 1, календарь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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