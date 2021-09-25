Фати попал в заявку «Барселоны» впервые спустя 10 месяцев после тяжелой травмы колена
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати попал в заявку команды на матч 7-го тура чемпионата Испании против «Леванте», сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».
18-летний испанец попал в состав каталонской команды впервые с 7 ноября 2020 года. Тогда в игре против «Бетиса» (5:2) футболист получил серьезную травму колена, из-за которой пропустил 10 месяцев.
?????? ???? !! @ANSUFATI gets the green light! ???— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 25, 2021
All the details: https://t.co/v8GRGEwW8W pic.twitter.com/KJb4xYM4RN
Матч «Барселона» — «Леванте» состоится завтра, 26 сентября, начало — в 17.15 (мск).
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