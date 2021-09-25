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Фати попал в заявку «Барселоны» впервые спустя 10 месяцев после тяжелой травмы колена

14:21
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати попал в заявку команды на матч 7-го тура чемпионата Испании против «Леванте», сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

18-летний испанец попал в состав каталонской команды впервые с 7 ноября 2020 года. Тогда в игре против «Бетиса» (5:2) футболист получил серьезную травму колена, из-за которой пропустил 10 месяцев.

Матч «Барселона» — «Леванте» состоится завтра, 26 сентября, начало — в 17.15 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 0
Перерыв

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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