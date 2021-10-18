Агуэро о дебюте за «Барсу» в официальных матчах: «Рад, что провел первые минуты в этой футболке»

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро поделился впечатлениями от дебюта за каталонский клуб в матче 9-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (3:1).

«Рад за победу и за то, что провел первые минуты в этой футболке. Спасибо всем за вашу поддержку. И мы идем на большее!» — написал Агуэро в Twitter.

Feliz por el triunfo y por tener los primeros minutos con esta camiseta. Gracias a todos por el apoyo ??Y vamos por m?s!! pic.twitter.com/o1jTjV7S5M — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) October 17, 2021

Агуэро из-за травмы до этого еще ни разу не играл за каталонский клуб в официальных матчах. Против «Валенсии» форвард вышел на поле на 87-й минуте.

В последний раз в официальных матчах Агуэро выходил на поле 4 июля. Он выступал за сборную Аргентины против Эквадора в Кубке Америки. В августе он травмировал голень.