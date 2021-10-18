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Агуэро о дебюте за «Барсу» в официальных матчах: «Рад, что провел первые минуты в этой футболке»

Агуэро прокомментировал дебют за «Барселону» в официальных матчах
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Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро поделился впечатлениями от дебюта за каталонский клуб в матче 9-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (3:1).

«Рад за победу и за то, что провел первые минуты в этой футболке. Спасибо всем за вашу поддержку. И мы идем на большее!» — написал Агуэро в Twitter.

Агуэро из-за травмы до этого еще ни разу не играл за каталонский клуб в официальных матчах. Против «Валенсии» форвард вышел на поле на 87-й минуте.

В последний раз в официальных матчах Агуэро выходил на поле 4 июля. Он выступал за сборную Аргентины против Эквадора в Кубке Америки. В августе он травмировал голень.

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Сергей Разин все материалы автора

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