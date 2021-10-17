«Барселона» на своем поле победила «Валенсию»

«Барселона» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Испании победила «Валенсию» со счетом 3:1.

В состае каталонцев голы забили Ансу Фати, Мемфис Депай (с пенальти) и Фелипе Коутиньо. У «Валенсии» отличился Хосе-Луис Гайа.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле на 75-й минуте встречи. 30-летний хавбек тольок на этой неделе вернулся к тренировкам в общей группе. Он выбыл из строя 12 сентября после травмы в матче против «Осасуны».

«Барселона» занимает седьмое место в таблице. «Валенсия» не выигрывает уже пять матчей подряд и идет девятой.

Чемпионат Испании. Лига 1

9-й тур

«Барселона» — «Валенсия» — 3:1 (2:1)

Голы: Хосе Гайя, 5 (0:1). Фати, 13 (1:1). Депай, 41 — с пенальти (2:1). Коутинью, 85 (3:1).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Сержи Роберто (Мингеса, 71), Гарсия, Дест (Агуэро, 87), Бускетс, Ф.де Йонг, Гави (Гонсалес, 71), Депай, Фати (Коутинью, 59).

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Фулькье (Муса, 75), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гильямон (Элдер Кошта, 86), Солер, Гонсалу Гедеш (Черышев, 75), Гомес (Вальехо, 86), Дуро (Маркос Андре, 59).

Предупреждения: Гави, 20. Бускетс, 32. Хосе Гайя, 39. Фулькье, 63. Гомес, 82.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

17 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».