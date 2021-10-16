Чемпионат Испании, расписание матчей 9-го тура: «Барселона» сыграет с «Валенсией» и другие встречи
16 октября, суббота
19.30 мск. «Леванте» — «Хетафе»
22.00. «Реал Сосьедад» — «Мальорка»
17 октября, воскресенье
15.00. «Райо Вальекано» — «Эльче»
19.30. «Вильярреал» — «Осасуна»
22.00. «Барселона» — «Валенсия»
18 октября, понедельник
*Встречи «Гранада» — «Атлетико» и «Реал» — «Атлетик» перенесены
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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