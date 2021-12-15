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Агуэро — о завершении карьеры: «Очень трудный момент, я сделал это для моего здоровья»

14:40
Серхио Агуэро. Фото AFP
Серхио Агуэро. Фото AFP
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Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро объяснил, почему пришлось завершить футбольную карьеру.

«Это очень сложный момент... Главное — это мое здоровье, это причина моего решения. Я был в руках врачей, и они сказали мне, что лучшее, что можно сделать, это прекратить играть. Я принял решение 10 дней назад.

Очень горжусь своей карьерой, очень счастлив. Я мечтал играть в футбол с 5 лет, когда впервые коснулся мяча, и моей мечтой было играть в первой команде. Мне повезло играть в Европе. Спасибо «Манчестер Сити», «Барселоне» и всем командам, которые помогали мне расти и развиваться. Я ухожу с высоко поднятой головой. Я не знаю, что буду делать дальше», — сказал футболист на пресс-конференции.

В среду, 15 декабря, аргентинский футболист объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.

30 октября в конце первого тайма матча чемпионата Испании «Барселона» — «Алавес» (1:1) 33-летний Агуэро покинул поле из-за болей в груди. В результате медицинского обследования форварду диагностировали сердечную аритмию.

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Анна Горшкова все материалы автора

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