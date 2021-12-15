Доктор Лю назвал возможную причину проблем Агуэро с сердцем

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэнь в разговоре с «СЭ» высказался о проблемах со здоровьем нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро.

В среду, 15 октября, 33-летний аргентинец объявил о завершении карьеры.

«Если за полтора месяца проблемы с сердцем не прошли, то футболист не может играть, — сказал Лю корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — Приступы тахикардии возникают из-за перенагрузок, причем это распространено не только у футболистов. С этим сталкиваются и мужчины, и женщины в разных видах спорта. Возможно, были небольшие проблемы, на которые не обращали внимания, при этом нарушалось кровообращение. Не думаю, что это связано с ошибкой врачей «Барселоны». На медосмотре до подписания контракта они могли не заметить проблем с сердцем, они появляются при больших нагрузках».

Последний матч за «Барселону» Агуэро провел 30 октября против «Алавеса» (1:1). На 51-й минуте матча 12-го тура чемпионата Испании футболист упал на газон и схватился за грудь, после чего его доставили в больницу. Врачи диагностировали у нападающего приступ тахикардии.