Гальярдо намерен покинуть пост главного тренера «Аль-Иттихада»

Главный тренер «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо может покинуть свой пост, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на данный момент 48-летний аргентинец решает, покинуть клуб сейчас или по окончании сезона. «Аль-Иттихад» в последних трех матчах потерпел поражение, в том числе уступил «Аль-Иттифаку» со счетом 0:5.

Гальярдо стал тренером «Аль-Иттихада» в ноябре 2023 года. На данный момент команда занимает пятое место в чемпионате Саудовской Аравии.