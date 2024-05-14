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Сегодня, 03:03

Гальярдо намерен покинуть пост главного тренера «Аль-Иттихада»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо может покинуть свой пост, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на данный момент 48-летний аргентинец решает, покинуть клуб сейчас или по окончании сезона. «Аль-Иттихад» в последних трех матчах потерпел поражение, в том числе уступил «Аль-Иттифаку» со счетом 0:5.

Гальярдо стал тренером «Аль-Иттихада» в ноябре 2023 года. На данный момент команда занимает пятое место в чемпионате Саудовской Аравии.

Марсело Гальярдо
ФК Аль-Иттихад
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