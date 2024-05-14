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Сегодня, 17:05

Роналду может продлить контракт с «Аль-Насром» до 2026 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может продлить контракт с командой до 2026 года, утверждает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, саудовский клуб заинтересован в дальнейших выступлениях форварда. Действующий контракт Роналду истекает летом следующего года. В феврале ему исполнилось 39 лет.

В текущем сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 41 матч во всех турнирах, забил 42 гола и сделал 12 результативных передач. Португалец выступает в Саудовской Аравии с января 2023 года.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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