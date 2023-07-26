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Сегодня, 21:05

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома

Ана Горшкова
Корреспондент
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Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Аль-Хиляль» объявил о подписании нападающего «Зенита» Малкома.

Саудовский клуб опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео с презентацией бразильца. Он будет играть за команду под 77-м номером.

Фото ФК «Аль-Хиляль»

«Зенит» пока не объявил о переходе, так как юридически сделка межу клубами еще не завершена. Малком уже прошел медосмотр и согласовал с «Аль-Хилялем» условия личного контракта.

Ранее сообщалось, что питерский клуб договорился с «Аль-Хилялем» о продаже форварда за 60 миллионов евро.

Источник: ФК Аль-Хиляль
Малком Филипе (Малком)
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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