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Роналду четыре сезона не выигрывает национальный чемпионат

Виктория Кравченко
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Португальский форвард Криштиану Роналду не выигрывает национальные чемпионаты с 2020 года.

Команда нападающего лишилась шансов на победу в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» досрочно взял титул, оторвавшись на 12 очков за три тура до конца сезона.

В последний раз 39-летний футболист выигрывал чемпионский титул в сезоне-2019/20 — в составе «Ювентуса».

Форвард подписал контракт с «Аль-Насром» в январе 2023 . Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро. После победы над «Аль-Вахдой» команда Роналду идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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