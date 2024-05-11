«Аль-Хиляль» досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» дома разгромил «Аль-Хазм» в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:1.

Дубль за хозяев оформил Александр Митрович (15-я и 45+3-я минуты). Еще один гол на счету Сергея Милинковича-Савича (45+6-я). На 39-й минуте полузащитник гостей Ахмед Аль-Джувайд забил в собственные ворота.

За «Аль-Хазм» отличился Фаиз Селемани (34-я).

«Аль-Хиляль» (89 очков) досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии. Команда Жорзе Жезуша оторвалась на 12 очков от «Аль-Насра» за три тура до конца чемпионата.

«Аль-Хазм» (20) остается на последнем месте в турнирной таблице.