«Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Иттифаком» в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 10 мая. Игра пройдет на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) и начнется в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Аль-Иттихад» — «Аль-Иттифак» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Начало эфира — в 20.55 мск.

«Аль-Иттихад» набрал 50 очков и идет на 5-й строчке чемпионата. «Аль-Иттифак» заработал 41 балл и занимает 9-е место в первенстве страны.

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