Два клуба из Саудовской Аравии интересуются Каземиро
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может покинуть клуб летом, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 32-летнего бразильца претендуют два клуба из Саудовской Аравии. Представители игрока уже начали переговоры.
В нынешнем сезоне Каземиро сыграл в 30 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Действующий контракт бразильца с манкунианцами рассчитан до лета 2026 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|37
|27
|7
|3
|93-33
|88
|
2
|Арсенал
|37
|27
|5
|5
|89-28
|86
|
3
|Ливерпуль
|37
|23
|10
|4
|84-41
|79
|
4
|Астон Вилла
|37
|20
|8
|9
|76-56
|68
|
5
|Тоттенхэм
|37
|19
|6
|12
|71-61
|63
|
6
|Ньюкасл
|36
|17
|6
|13
|79-57
|57
|
7
|Челси
|36
|16
|9
|11
|73-61
|57
|
8
|МЮ
|36
|16
|6
|14
|52-56
|54
|
9
|Вест Хэм
|37
|14
|10
|13
|59-71
|52
|
10
|Брайтон
|36
|12
|12
|12
|54-58
|48
|
11
|Борнмут
|37
|13
|9
|15
|53-65
|48
|
12
|Кр. Пэлас
|37
|12
|10
|15
|52-58
|46
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|13
|7
|17
|50-63
|46
|
14
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51-59
|44
|
15
|Эвертон
|37
|13
|9
|15
|39-49
|42
|
16
|Брентфорд
|37
|10
|9
|18
|54-61
|39
|
17
|Нот. Форест
|37
|8
|9
|20
|47-66
|29
|
18
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50-81
|26
|
19
|Бернли
|37
|5
|9
|23
|40-76
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|37
|3
|7
|27
|35-101
|16
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.04
|17:00
|
Лутон Таун – Брентфорд
|1 : 5
|20.04
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Бернли
|1 : 4
|20.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|0 : 2
|21.04
|15:30
|
Эвертон – Нот. Форест
|2 : 0
|21.04
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|3 : 1
|21.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|5 : 2
|21.04
|18:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|1 : 3
|14.05
|22:00
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|0 : 2
|15.05
|21:45
|
Брайтон – Челси
|- : -
|15.05
|22:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Коул Палмер
Челси
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Родри
Манчестер Сити
|33
|1
|8
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|34
|1
|8
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