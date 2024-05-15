Два клуба из Саудовской Аравии интересуются Каземиро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может покинуть клуб летом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 32-летнего бразильца претендуют два клуба из Саудовской Аравии. Представители игрока уже начали переговоры.

В нынешнем сезоне Каземиро сыграл в 30 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Действующий контракт бразильца с манкунианцами рассчитан до лета 2026 года.