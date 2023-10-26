Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

26 октября, 19:30

«Аль Иттихад» — «Аль Хазм»: прямая трансляция матча лиги Саудовской Аравии

Видеотрансляция игры «Аль Иттихад» — «Аль Хазм» начнется в 21.00 на «Окко Спорт»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карим Бензема.
Фото AFP

«Аль-Иттихад» на своем поле сыграет против команды «Аль Хазм» в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу 26 октября, в четверг. Встреча пройдет на стадионе King Abdullah Sports City (Джедда, Саудовская Аравия). Начало — в 21:00 по московскому времени.

Узнать о самых главных событиях противостояния «Аль Иттихад» — «Аль Хазм» можно будет в матч-центре «СЭ». Онлайн-платформа «Окко Спорт» покажет в прямом эфире видеотрансляцию матча. Начало эфира — в 21.00 мск.

«Аль-Иттихад» с 20 баллами располагается на пятой строчке в турнирной таблице Саудовской про лиги. «Аль Хазм» с 6 очками занимает 17-е место.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица чемпионата в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

Саудовская Аравия: где и как смотреть в России и кто показывает в мире

Футбол
ФК Аль-Иттихад
0
Читайте также
Форвард «Оттавы» Пинто дисквалифицирован на 41 матч НХЛ за ставки
Источник сообщил, что Виллаш-Боаш выдвинул свою кандидатуру на пост президента «Порту»
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков: «Ничего плохого в том, что наши судьи будут обслуживать матчи с участием Роналду и Бензема»

«Аль-Иттихад» не удержал победу над «Аль-Хазмом», у Бензема — гол+пас
Новости
RSS RSS
Все новости