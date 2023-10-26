«Аль-Иттихад» на своем поле сыграет против команды «Аль Хазм» в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу 26 октября, в четверг. Встреча пройдет на стадионе King Abdullah Sports City (Джедда, Саудовская Аравия). Начало — в 21:00 по московскому времени.

Узнать о самых главных событиях противостояния «Аль Иттихад» — «Аль Хазм» можно будет в матч-центре «СЭ». Онлайн-платформа «Окко Спорт» покажет в прямом эфире видеотрансляцию матча. Начало эфира — в 21.00 мск.

«Аль-Иттихад» с 20 баллами располагается на пятой строчке в турнирной таблице Саудовской про лиги. «Аль Хазм» с 6 очками занимает 17-е место.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица чемпионата в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

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