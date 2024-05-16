«Аль-Наср» дома примет «Аль-Хиляль» в матче 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии 17 мая. Встреча пройдет в городе Эр-Рияд на стадионе «Мрсул Парк». Она начнется в 21.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» можно будет по подписке в онлайн-кинотеатре Окко. Начало прямого эфира — в 21.00 мск. Следите за ключевыми событиями встречи 32-го тура про-лиги в матч-центре «СЭ».

«Аль-Наср», за который выступает форвард Криштиану Роналду, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 77 очками после 31 тура. «Аль-Хиляль» с 89 баллами лидирует в лиге.

11 мая «Аль-Хиляль» досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии. В матче 31-го тура про-лиги команда обыграла «Аль-Хазм» со счетом 4:1. Клуб, за который играют нападающие Неймар и Малком, стал недосягаемым для соперников в турнирной таблице.

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