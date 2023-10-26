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26 октября, 17:07

Дюков: «Ничего плохого в том, что наши судьи будут обслуживать матчи с участием Роналду и Бензема»

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков рассказал подробности решения об обмене с судьями из Саудовской Аравии.

— На матчах РПЛ будут работать судьи из других стран. Почему принято такое решение? Какие сроки?

— Это может произойти в ближайшее время. Вы знаете мотивацию такого решения. Раньше у наших судей была возможность работать на международных матчах, сейчас эти возможности есть, но они ограничены. Мы видим, что наши судьи на данный момент меньше привлекаются к работе на международных матчах. Эта работа представляет дополнительную мотивацию для арбитров. Если наши судьи будут работать за рубежом, справедливо дать возможность дать практику судьям из других чемпионатов работать у нас. В частности, речь про Саудовскую Аравию. Если наши судьи получат возможность обслуживать матчи с участием Роналду, Бензема и других звезд, в этом нет ничего плохого.

— Не возникнут ли проблемы с коммуникаций у судей из Саудовской Аравии с российскими футболистами? Способны ли они потянуть уровень РПЛ?

— В этом чемпионате выступают звезды мирового футбола. Они как-то коммуницируют, и у них не возникает проблем. Если взять наших игроков, то у них тоже есть опыт участия в международных матчах. Не вижу никаких проблем.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что на матчах РПЛ в ближайшее время смогут работать арбитры из Саудовской Аравии, Катара и Белоруссии.

Футбол
РПЛ
Александр Дюков
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