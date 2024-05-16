«Аль-Халидж» сыграет с «Аль-Иттихадом» в чемпионатн Саудовской Аравии 16 мая

«Аль-Халидж» сыграет с «Аль-Иттихадом» в рамках 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 16 мая. Матч пройдет на стадионе принца Найефа бин Абдулазиза в Сейхате (Саудовская Аравия). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Аль-Халидж» — «Аль-Иттихад» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 31 тура про-лиги «Аль-Халидж» набрал 36 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. «Аль-Иттихад» с 50-ю баллами располагается на 5-й строчке первенства страны.

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