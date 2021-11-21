Главный тренер национальной команды все разъяснил.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вновь пришел на эфир YouTube-канала «Коммент.Шоу» и рассказал о своем будущем в национальной команде.

Про заявление об уходе

— Я озвучил свои эмоции на прошлом эфире, поэтому он вышел резонансным. Вопрос закрыт положительно, я решил, что буду готовить команду к стыкам. Три-четыре дня уже ведем работу. Надо думать, на каких стадионах проводить матчи, оценивать плюсы и минусы. Уже ведем разговоры о возможном переносе тура. Март в Москве не самый благоприятный месяц в плане погоды. Возможно, придется куда-то улететь для подготовки.

Реакция футболистов после эфира была такая же, как после игры с Хорватией, — недопонимание. Спрашивали, что случилось. Многим я это озвучил еще в самолете, в раздевалке этого не было. Мне нужно было понять реакцию футболистов. Я говорил не про результат. Здесь же можно сыграть, как против словаков, и победить. В матче с Хорватией я оценивал качество игры. Они все понимают.

Почему игроки не реагировали публично? Не знаю. Что они могли сказать? Они и сами пребывали в шоке. Я пожалел, что сказал о возможном уходе. Был на эмоциях, прошли всего сутки после матча. Поэтому и говорю, что флеш-интервью — катастрофа для тренера. То же самое касается интервью после неудач. Спустя два дня я бы такого не сказал. Идиот, что сказал такое. Бывает...

У меня есть контракт. Я сомневался в себе, и все. Сомневался, могу ли я. Любой нормальный человек сомневается в каких-то вещах. Это естественно.

Мое заявление об уходе — педагогический прием? Сказать можно все что угодно. Еще раз скажу, что жалею об этом заявлении. Ведущие из меня эти слова вытащили. Была дружеская обстановка, другим бы людям не сказал.

Про реакцию РФС

— С Сергеем Николаевичем Галицким разговаривали про футбол, игроков, тренировочный процесс, не про сборную. В РФС разговаривал с Александром Алаевым. Говорили, что надо думать о стыках. Он сказал: «Георгич, что это было?» Я ответил, что все, проехали.

Про разговор с Романцевым

— Один из важных звонков был от Олега Романцева. Мы обо всем поговорили. Он вспомнил про матч с Украиной в 1999-м и сказал, что ни в коем случае нельзя сейчас уходить. Сказал мне, что хорваты сильнее. Еще Олег Иванович сказал, что летом все даже не мечтали про стыки, а перед Хорватией говорили, что мы ее можем опередить только чудом. Но я-то в игроков верил! Будем бороться дальше.

Романцев сказал, что был в схожей ситуации. Я ему объяснил, что у него ситуация была иная, он нас всех знал, с 1996 года примерно одни и те же игроки были в команде. Он сказал: «Ты их всех только узнал. Они по-разному на все реагируют. Ты их, возможно, только сейчас прочувствовал». Может быть, он прав в этом моменте.

О проблемах в игре

— Я спросил у футболистов, что они думают про мои сомнения насчет игры. Они ответили, что не знают, смогут ли играть так, как мы хотели. Это нормально. Считаю, они поняли, что могут играть по-другому. После матча со Словакией был разговор, в итоге со Словенией был другой футбол. Произойдет ли то же самое в стыках? Дай бог.

Я не сомневаюсь в способностях футболистов. На нашем уровне все равно есть мастерство. Ты же мяч умеешь обрабатывать? Умеешь бегать? Но на другом уровне ты уже так не можешь, потому что тебя потрясывает. Меня тоже потрясывало. Я шел бить пенальти «Наполи» в 21 год, и я этого не помню уже! Представляете, какая трясогузка была.

Как решить проблему перед стыками? Ключей нет. Но исправить ситуацию можем. У меня есть план, которого будем придерживаться. План не футбольный, рассказывать о нем конкретно не буду. Три месяца будем лично общаться с футболистами, на психологические курсы для этого записываться не буду. Уже сейчас начинаю это делать.

О состоянии Федора Кудряшова после матча с Хорватией

— Отходил неделю, у него ногу сводило. Я с ним разговаривал, плохо реагирует.

Про ситуацию с капитанской повязкой

— Лидер на поле был, и не важно, кто выходил с повязкой. Футболисты считают, что так лучше. И это нормально. Просто раньше в ваших головах был один капитан, сейчас это иначе. Футбол — это игра. Какая разница, кто у тебя капитан? У всех есть ответственность.

Оценка самого себя в роли тренера

— Обыкновенный, ничего особенного. Почему меня выбрали — это вопрос не ко мне. Я себя не спрашивал, почему я. Может быть, больше никого не было.

Почему не вызвал Гамида Агаларова

— Агаларов сейчас забил 13 мячей, но еще нужно поиграть на высоком уровне.

О соперниках в стыковых матчах

— До Португалии и Италии еще был вариант, что там окажется Испания. Моя реакция, когда они выпали в стыки? Ну, о'кей. Кто лучше — португальцы или сербы? У сербов сильное поколение. Надо уметь играть со всеми. Что произошло с Италией за два месяца после чемпионата Европы? Видимо, им нужен психолог. Наверное, лучший вариант — Северная Македония. На бумаге всем кажется, что это лучший вариант.

О молодежной сборной

— Не знаю, лучше ли молодое поколение. Посмотрим, как все дальше будет развиваться. Пять лет назад у нас так же появились Головин, Миранчук. Каждую пятилетку появляются ребята. Нужно развиваться, смотреть, как они будут прогрессировать. Если, скажем, Тюкавин будет в порядке в марте, то он будет играть. Не исключаю, что в стыках будут молодые футболисты в составе.

Об Александре Головине

— Я сказал, что Головин в клубе и сборной — разные игроки? Я так не говорил. В сборной он играет на другой позиции, поэтому все иначе. Нельзя отрывать одного футболиста от всей команды. Модрич в каком-то матче, когда вся Хорватия играла плохо, тоже не вытащил. Модрич — плохой игрок? Нет. Просто вся команда сыграла плохо. Головин был не во всех матчах, пока я мало его знаю. Если честно, раньше не следил за ним в сборной и в «Монако».

О поводах для оптимизма

— Опыт против Хорватии. Плохой опыт — это тоже опыт. Опыт игры со Словакией вселяет оптимизм, потому что после нее получилась другая игра со Словенией.

О контракте

— Пока контракт до окончания стыков. Будущее пока не важно. Мне по барабану, что будет дальше.