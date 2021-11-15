Карпин может покинуть сборную России. Растерянность тренера вызывает желание, чтобы у него все получилось

Реплика Игоря Рабинера.

Я знаком с Карпиным с 1991 года. И сейчас в «Коммент.Шоу» впервые увидел его таким рефлексирующим.

Неуверенность после Хорватии, что он психологически сможет подвести игроков к стыкам, — это точно не жеманство. Это искреннее сомнение — не только в них, чего он тоже не скрывает, но и в себе. В своей способности воздействовать на футболистов. В своем желании работать дальше после того, во что команда сыграла вчера.

«Если бы мы проиграли 0:3, но пытались играть в футбол, я был бы доволен больше, чем этими 0:1 при том, что было вчера», — сказал Валера.

Не знаю, как к этому относиться в контексте этих самых стыков и работы Карпина в них. Будут ли сами игроки верить Карпину после такого? Им ведь нужен железобетон. Они простые, как пять копеек. А он тут показывает сложность, сомнения.

Но в плане откровенности восприятия — это очень сильно. Он раскрылся, и многие, боюсь, используют это против него.

Мне кажется, Карпин, который как игрок был лютым бойцом и не ведал сомнений, растерялся именно оттого, что эти — совсем другие. Там некому повести за собой. На том же обжегся на Евро и Черчесов. Игнашевичей тут нет.

Может, и будут. Баринов в такого превратится. Глебов. Но пока они еще не в том статусе. А Карпиным образца отборочного цикла Евро-2000 тут даже не пахнет.

Однако в том и должна заключаться сила тренера, чтобы подстроиться под ситуацию, когда ТЕБЯ в твоей сегодняшней команде нет.

Поэтому так тяжело бывает суперзвездам, которые становятся тренерами. Но Карпин-то не был суперзвездой, он сам все преодолевал и постигал, ему ничего не было дано само собой. И он должен знать, как это выковать. Как превращать их — в себя.

Вот в чем парадокс.

Есть у Валеры обаяние, харизма, которые заставляют ему верить. Порой слушаешь, смотришь его — находишься в одном мире. Переключаешься на его футбол — попадаешь в другой.

Не первый раз ловлю себя на ощущении, что Карпин интереснее своего футбола.

А прямо сейчас нахожусь в некоторой растерянности. Не ожидал увидеть его таким. Он тоже растерян. И не собирается показывать обратное.

Но именно эта непоказная растерянность заставляет меня хотеть, чтобы у него получилось.