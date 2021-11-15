Мнение обозревателя «СЭ» о противопоставлении двух тренеров и величии Кафанова.

Мне с самого начала казалось бредом с чисто футбольной точки зрения противопоставление Карпина и Черчесова. И оттого я буду последователен — и так же, как был против хейта Черчесова после Евро, выступаю против хейта Карпина сейчас. Не говоря уже о хейте Кудряшова.

У меня заголовок текста еще после первого матча Россия — Хорватия был такой: «Выход на замену не Смолова, а Заболотного показал: Карпину важнее не проиграть. И его решения куда больше похожи на черчесовские, чем многие думают». Вот тот материал.

И ор черчесовоненавистников про «золотой актив» не забудем. Играл ли в полутора таймах из двух против Хорватии при Карпине Миранчук? Был ли вчера в последние полчаса на поле Головин, который должен быть лидером этой сборной? Вот вам и ответ, доказывающий: именно футбольное противопоставление Карпина и Черчесова — миф.

Это не Бесков и Лобановский, которые действительно представляли собой полюса игры — комбинационной и скоростно-силовой. Карпин и Черчесов — нормальные рабочие тренеры, которые лепят команду, отталкиваясь от того материала, который у них есть.

Но все же различий между ними хватает.

Вчера Карпин, думаю, искренне хотел сыграть в другой футбол по сравнению с тем, что в итоге получилось, и тому подтверждение — стартовый состав со Смоловым, Бакаевым, Фоминым. Просто из этого ничего не получилось, и на фоне такого футбола и ливня во втором тайме Валера перешел на три центральных защитника и выпустил Заболотного.

Просто Карпин меньше Черчесова работал с этими людьми, до конца не понимал, думаю, общей картины и питал иллюзии, что с ними возможен другой футбол. Но мне достаточно было вчера увидеть, как защитники в начале игры не быстро начинают атаки, а делают по три-четыре касания, после чего все зоны закрываются, чтобы понять: ничего другого тут просто не может быть. Да откуда?!

А кто мне объяснит природу следующего парадокса? В сентябре Смолов находился в шикарной форме, забивал почти в каждом матче — и на домашнюю Хорватию Карпин его не поставил, понимая, что в прессинге, оборонительных действиях и в попытках зацепиться за мяч Федор команде не помощник. Не вышел он тогда даже на замену. Его время пришло с Кипром и Мальтой.

Сейчас Смолов забил один мяч в восьми последних турах, ноль — в Лиге Европы. С Кипром — да, отличился. Ну и, как говорит тренер? Приобрел ли форвард от этого те качества, что необходимы против Хорватии? Но сегодня он вышел в стартовом составе. С абсолютно нулевым эффектом и быстрой заменой во втором тайме. Пользы от него не было ни в какой фазе игры.

Где тут логика? Карпин, в отличие от Черчесова, обещал «смелый футбол», и это всем тогда страшно понравилось. И лишь единицы (не буду указывать пальцем) тогда написали, что рефрен про смелый футбол на первой пресс-конференции Карпина создает фон ожиданий, и ему придется соответствовать. И если это не удастся, то наши ожидания станут нашими проблемами. Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад.

Не представляю Черчесова, передающего капитанскую повязку в каждом матче другому игроку. Он в этом (да и не только) смысле гораздо больший традиционалист. Но тут я вообще не склонен Валеру критиковать. Повторяю: все хорошо, что работает. И если отход от шаблонов помог сплочению коллектива — я только за него.

Самый положительный эффект работы Карпина — Кафанов. И Сафонов

За одну вещь в этом цикле Карпину нельзя не отдать должное. За Виталия Кафанова и его полномочия.

Наши вратари в итоге не совершили ни одной ошибки. Когда Гильерме заслуживал — играл он. Когда сильнее стал Сафонов — Виталий Витальевич оказался достаточно гибок, чтобы после трех удачных сентябрьских матчей не зациклиться на Гиле.

Матвей отыграл блестяще и вчера был близок к тому, чтобы чуть ли не в одиночку затащить нас на ЧМ. И теперь может стать вратарем сборной на годы — «все зависит от него», как сказал вечером после прилета в Москву Кафанов.

Карпин первым в истории главных тренеров нашей сборной официально объявил, что тренер вратарей и определяет список вызванных голкиперов, и называет первого номера. Он позволил Кафанову вызывать то пятерых, то четверых, хотя этого в тот момент никто не понимал. Ротация вратарей от плотно сидящего на лавке «Байера» Лунева до чемпиона Норвегии Хайкина — Кафанову было позволено делать все, что тот считает нужным.

Это классическая, образцовая история о здоровом делегировании полномочий. Она в корне противоречит нашему обычному опыту, согласно которому главный тренер решает все. Но она — правильна, коль скоро сработала вот так. Карпин сломал шаблон и оказался прав.

И вне зависимости от того, продолжит ли Карпин работу в сборной после стыков, убежден, что Кафанов в ней должен остаться.

Карпин и Черчесов сработали в отборе на ЧМ фактически одинаково

Но вернемся к Валерию и Станиславу.

Карпин выглядит моднее и изъясняется современнее Черчесова. Не использует военную лексику, говорит «ни фига». Он научился нескольким верным приемам, которые работали всегда, а теперь, когда форма для аудитории важнее содержания, — тем более. Например, взять вину на себя. Уже второй раз за его цикл в сборной я это слышу — сначала было о качестве игры в домашнем матче со Словакией.

Но прямо перед тем Карпин сказал, что игроки не хотели быть с мячом. Есть тут некоторое противоречие, не находите? Скажи это Черчесов — сейчас везде бы читали, что тренер свалил вину на игроков. Сейчас же повсюду умиление: Валера взял ее на себя!

Черчесов делать этого не хотел, чтобы не быть популистом. Может, зря. Он принципиально не хотел нравиться. Не знаю, хорошо то упрямство или плохо — может, и плохо. Но он — такой. И с какого-то момента его перестали выносить.

Для публики Карпин — Валера. Черчесов — Саламыч. Не Стас. Чувствуете разницу?

Так вот, различие между Карпиным и Черчесовым куда в большей степени носит личностный, а не футбольный характер. Куче людей нравится смотреть и слушать Карпина куда больше, чем смотреть и слушать Черчесова. И в связи с этим к ним предъявляются разные требования, а одним и тем же их поступкам даются совершенно разные, порой полярные оценки.

Только к футболу все это не имеет никакого отношения.

Никогда не скажу, что Карпин плохо сработал этот цикл. Напротив — хорошо. Выше ожиданий. Но как меня вчера повеселило, когда кто-то из комментаторов еще до игры в раже сказал — мол, Валерий Георгиевич, взяв команду в середине таблицы, вывел ее на первое место в группе.

В каком же придуманном мире люди живут. Карпин принял команду после трех туров, и Россия с шестью очками делила первое место в группе с Хорватией. Мы проиграли (не по игре и обидно, кстати) в Словакии, хорваты — в Словении. Обе личные встречи были впереди.

Это совсем не та ситуация, когда, например, при Ярцеве проиграли 1:7 Португалии, сыграли дома вничью со Словакией и в гостях — с Эстонией, и Семин принимал сборную почти без шансов, ни разу в итоге не проиграв, но и чуда не сотворив. И не та, когда Слуцкий брал команду у Капелло после двух проигрышей австрийцам и не имел права даже на одну осечку, даже на домашнюю ничью со шведами — тогда было бы третье место.

Черчесов передал Карпину команду, которая делила первое место в группе. Такое возможно только при нынешнем перекособоченном из-за ковида календаре, когда отбор к ЧМ начался до финального турнира Евро.

На самом деле они сработали в этом цикле фактически одинаково. Просто Карпин заслуживает уважения за то, что быстро вывел команду из эмоционального кризиса после Евро. Это безусловно.

Но вчерашний матч вернул к реальности. С единственным соперником в группе, который реально сильнее, сборная России отказалась не то что от смелого — вообще от СВОЕГО футбола. Какого-либо.

Парой часов позже я смотрел на сербов в Португалии и шведов в Испании — и андердоги играли в нечто абсолютно другое. Одни выиграли, другие проиграли — но при взаимных шансах и футболе с обеих сторон. В Сплите он был только с одной. Хотя ливень испортил жизнь скорее атакующим — то есть хорватам.

И Карпин тут виноват только в том, что анонсировал «смелый футбол». Но не в том, что команда его не показала.

Потому что рожденный ползать — летать не может.

Это я не о Карпине, если что.

Или все-таки может?

Мы ведь и до Хиддинка думали о нашей сборной так же, как сейчас...