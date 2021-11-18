Нападающий очень нужен в стыках ЧМ-2022.

Дзюба — лучший форвард РПЛ, но мимо сборной и основы «Зенита»

Даже в нынешнем состоянии и якобы не в лучшей форме, а также в статусе неосновного форварда «Зенита» Дзюба — лучший страйкер лиги. И речь не только о семи голах в сезоне — хотя одно это говорит о том, что он как минимум не хуже Смолова, которого Карпин котирует выше остальных нападающих с паспортом.

Есть сразу несколько серьезных показателей качества игры Артема, которые доказывают его преимущество.

Дзюба — лидер РПЛ по участию в голевых атаках (17). То есть половину всех мячей лидер забил при участии нападающего, который не всегда выходит в основе. Для гола Артему в среднем хватает 3,7 удара. Для сравнения, Смолову — шесть ударов; Агаларову — 2,4; Кассьере — 2,8. По реализации среди россиян Дзюба уступает только форварду «Уфы». При этом Артем в дважды попадал в каркас, поэтому его статистика по голам могла быть выше.

По ключевым передачам нападающий «Зенита» тоже лучший в лиге (17). Причем эффективен и в подыгрыше, а не только на мяче.

Участие в голевых атаках.

Другая сильная сторона Артема — ведение борьбы и единоборств. По выигранным единоборствам в атаке он показывает цифры как у Заболотного (93 у Антона против 90 у Дзюбы). По выигранной верховой борьбе показатели тоже примерно равны (62 против 76, но процент успешных выигрышей одинаковый — 55%, так как Дзюба играл в «Зените» реже Заболотного в ЦСКА).

Таким образом, Артем в роли резервиста «Зенита» показывает лучший футбол, чем большинство форвардов лиги, умудряясь лидировать по многим показателям. Глупо отрицать, что Дзюба в порядке. А также продолжать доказывать, что он уже не тот и был бы бесполезен в сборной.

Нападающие.

По спортивному принципу Дзюба заслуживает места в заявке. Возможно, в матче с Хорватией команде не хватило именно такого форварда, способного подстраиваться под разный стиль игры.

Дзюба — идеальный форвард, который нужен Карпину

Артем хорош в атаке при созидании и создании моментов, а по реализации не уступает Смолову (но превосходит его по другим компонентам). При этом Дзюба выдерживает уровень борьбы — за это качество Карпин ценит Заболотного.

В итоге вместо того, чтобы иметь одного классного форварда, который готов к разным сценариям игры, тренеру все время приходится выбирать и подстраиваться под стиль нападающего: нельзя играть в одинаковый футбол со Смоловым и с Заболотным.

Карпин признавал это и после проигрыша в Сплите: «Предполагалось, что мы не будем выбивать мяч на Смолова. Понятно, что это не его сильные качества — бороться за мяч, цепляться. Если бы мы играли так, как мы хотели, тогда бы Смолов, наверное, смотрелся тоже по-другому, как и все».

То есть сборная должна была играть в футбол с большим владением, с выходом через пас, а не через забросы и длинные передачи, при которых Смолов бесполезен. При этом план с Заболотным бы лишил возможности держать мяч низом, играть через форварда в короткий пас и с более тонкими решениями — все-таки это не лучшие для Антона условия.

Но Дзюба в той и другой роли был бы органичен, что уже показывал и в сборной, и в «Зените» даже в этом сезоне. Он по сути симбиоз двух типов форвардов, которых Карпин использует в команде. При этом хорошо адаптируется к разным сценариям игры. Например, если взять матч с Хорватией, то в ситуации, в которой Смолов при выносах и в постоянной борьбе за мяч оказался бесполезным, вариант с Дзюбой подошел бы лучше.

В целом уровень универсальности Артема гораздо выше, чем у других нападающих. Можно вспомнить матчи с Сербией в Лиге Наций, Испанией на ЧМ-2018, Словенией в отборе к ЧМ-2022, с Шотландией в квалификации Евро-2020. Дзюба эффективен, когда у сборной есть проблемы с реализацией плана тренера и игра сваливается в забросы и бесконечные попытки выйти в атаку через длинные передачи. Ни Заболотный, ни Смолов на это не способны, что показали осенние матчи.

Карпину нужно снова попробовать вернуть Дзюбу к стыкам. А Артему — забыть обиды и играть

Понятно, что ни один статистический портал не сможет в цифрах отразить то, как тот или иной игрок влияет на коллектив и настроение в команде. Но исключительно по цифрам и многим метрикам Дзюба должен как минимум быть в заявке. Возможно, в этом и проблема — Артем не готов к роли резервиста, чтобы заново доказывать тренеру, что он должен быть его первым выбором (как было при Черчесове). Это тоже характеризует форварда не с лучшей стороны.

Плюс мы не знаем деталей конфликта с Карпиным. Почему Дзюба вдруг отказался играть, когда его вызвали на матчи со Словакией и Словенией? Слова про плохую форму и тогда выглядели абсурдно, и ясно, что дело точно не в этом. Значит, есть причины, оставшиеся за кадром.

Понятна и логика Карпина — он не может заставить игрока приехать в сборную, не должен его уговаривать, объяснять его нужность. Это унизительно и неправильно ни с точки зрения авторитета тренера, ни с позиции команды, где все должны быть равны.

Но компромисс найти нужно. Когда лучший форвард не играет в сборной — это странно, абсурдно и глупо. В том числе и с позиции футболиста. Что он хочет доказать своим отказом? Показать, что без него дела хуже? Это очень по-детски, потому что вредит всем: сборной, болельщикам, нации. А не лично тренеру, на которого у Дзюбы старые обиды.

Шансов пройти стыковые матчи у России не так много, поэтому важно использовать каждую возможность, собрав действительно лучших игроков страны в своих амплуа. Судя по всему, сам Карпин остыл и хочет видеть Дзюбу в сборной, несмотря на слова перед Хорватией о том, что поставил точку в этом вопросе. Заметили, что в последних интервью Карпин на тему Дзюбы отвечает уже более деликатно и дипломатично?

Кажется, это история не закончилась и будет преследовать сборную до конца отбора, особенно если Дзюба продолжит забивать и бить рекорды. Для всех лучше, чтобы она завершилась как можно быстрее.

Идеальный итог — возвращение Артема в сборную, где нужны все лучшие, чтобы пробиться на чемпионат мира. Худший — продолжать делать вид, будто бы у него паспорт другой страны и он слабее дебютантов, уйти в сторону и придумывать отговорки.

Три года назад Артем перед всей страной плакал, рассказывая, что всегда хотел доказать, что футбол в России жив. Мечтал, чтобы сборной гордились. Нынешняя ситуация с обидами и холодной войной с Карпиным — это точно не про гордость за нацию и пользу футболу. Поэтому нужно забыть о разногласиях и возвращаться к работе, а не оставаться в стороне.