«Люди, разбирающиеся в футболе, Кудряшова винить не станут. Даже великие от ошибок не застрахованы». Колонка Олега Иванова

Авторская колонка полузащитника «Уфы», экс-футболиста сборной России Олега Иванова — специально для «СЭ».

Кто-то в Сплите осторожно прогнозировал ничью. Кто-то — поражение российской сборной с минимальным счетом. Я же был настроен оптимистично. Рассуждал так: «Если сыграем как месяц назад в Мариборе — очочко домой точно увезем. А при благоприятном раскладе можем и на победу рассчитывать. Ничего особенного в игре хорватов сейчас нет. Это показал и сентябрьский матч в Москве, и предыдущий тур, когда их едва не хлопнули словаки».

Однако все карты спутал ливень, обрушившийся на Сплит. Поле превратилось в болото. Да, разрушать на таком проще. Но оно не позволяло проводить быстрые контратаки! А наш шанс был именно в этом. Отсюда и стартовый состав, где на флангах расположились Ионов с Бакаевым, а на острие — Смолов. Все трое — скоростные, техничные, креативные, могут и протащить мяч, и отдать, и забить.

Но в хорватской трясине их козыри растворились. А других, к сожалению, у нас не нашлось. Головин из-за череды микротравм пока далек от оптимальных кондиций. Миранчук в «Аталанте» мается на скамейке и в Сплите вообще не сыграл ни секунды... В итоге лучшим в сборной России стал Сафонов. Из полевых же выделить некого.

Мне кажется, по такой погоде на позиции центрфорварда с самого начала предпочтительнее смотрелся бы Заболотный. Либо Дзюба. А технарям вроде Смолова безумно сложно себя проявить, когда мяч застревает в лужах и нет возможности перехитрить соперника, обыграть, убежать. Длинные передачи — это не про Федю, роль «столба» не для него.

Мог ли Карпин с учетом ливня, который зарядил еще до игры, подкорректировать состав и вместо Смолова выпустить в основе Заболотного? На этот вопрос знает ответ лишь Валерий Георгиевич. Мне понятен план, выбранный им на игру, но задумка не сработала. В первую очередь из-за качества поля.

Впрочем, до 81-й минуты не покидало ощущение, что все-таки выстоим. Трибуны гнали хорватов вперед, те наседали, играли агрессивно, постоянно прессинговали, но голевых моментов создали немного. Дважды Крамарич бил головой из пределов штрафной, пару раз мощно приложился по мячу Брозович. А больше и вспомнить нечего. С этими ударами Сафонов справлялся спокойно, четко работал на выходах. Казалось, удастся дотерпеть, отбиться, удержать ничью. В обороне-то действовали неплохо. И тут несчастный случай...

Уверен, люди, которые разбираются в футболе, Кудряшова винить не станут. В конце концов, Баджо с Барези не забили пенальти — и Италия проиграла финал чемпионата мира. Франция покинула Евро-2020 после промаха Мбаппе с «точки». Даже великие от ошибок не застрахованы.

А здесь у Феди сначала то ли свело ногу, то ли дернуло заднюю поверхность бедра. Но тренерский штаб к тому времени все замены уже использовал, пришлось доигрывать с травмой. Плюс скользкая поляна, плохая видимость. Когда камера выхватывала футболистов крупным планом, было заметно, что они щурятся. Да я и сам с этим сталкивался, играя в проливной дождь при искусственном освещении. В подобных условиях риск, что киксанешь, резко возрастает. Так и получилось.

Заброс в штрафную, мяч пролетает через толпу, попадет в нашего защитника — и закатывается в сетку. Ужасно обидно! Тем более до рокового эпизода Федя был абсолютно надежен. Он вообще боец, работяга. Из категории игроков, на которых всегда можно положиться. Кстати, только при Карпине играет на левом фланге, в Турции же — исключительно в центре обороны.

С Федей дружу давно, но не стал ему сразу после матча ни звонить, ни писать. В такие минуты вряд ли хочется с кем-то общаться. Чуть позже, когда схлынут эмоции, обязательно поговорим.

Что касается Дзюбы, то не согласен с теми, кто считает, будто он при Карпине за сборную уже не сыграет. Хотя на матчи с Кипром и Хорватией, по словам Валерия Георгиевича, форварда даже не рассматривали. На мой взгляд, к весне решающим фактором все равно станет форма Артема. Будет стабильно выходить в основе «Зенита» и забивать — кто же от такого игрока откажется?!

Вдобавок первый стыковой матч из-за дисквалификации пропустит Смолов. Выбор в атаке, мягко говоря, невелик. А когда на кону выход на чемпионат мира, о личных обидах нужно забыть. Надеюсь, и Валерий Георгиевич, и Артем это понимают