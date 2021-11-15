Футбол
Чемпионат мира-2022
Фото
Таблицы Календарь Новости Статьи Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

«Люди, разбирающиеся в футболе, Кудряшова винить не станут. Даже великие от ошибок не застрахованы». Колонка Олега Иванова

Олег Иванов
Олег Иванов
Колумнист
Сегодня, 16:30
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. 81-я минута. Эмоции Федора Кудряшова после автогола. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. 81-я минута. Эмоции Федора Кудряшова после автогола. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Авторская колонка полузащитника «Уфы», экс-футболиста сборной России Олега Иванова — специально для «СЭ».
14&nbsp;ноября. Сплит. Хорватия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:0. Опасный момент у&nbsp;ворот Матвея Сафонова. Хорватия — Россия: зачем провозглашать ставку на смелый футбол, если мы на него не способны?

Кто-то в Сплите осторожно прогнозировал ничью. Кто-то — поражение российской сборной с минимальным счетом. Я же был настроен оптимистично. Рассуждал так: «Если сыграем как месяц назад в Мариборе — очочко домой точно увезем. А при благоприятном раскладе можем и на победу рассчитывать. Ничего особенного в игре хорватов сейчас нет. Это показал и сентябрьский матч в Москве, и предыдущий тур, когда их едва не хлопнули словаки».

Однако все карты спутал ливень, обрушившийся на Сплит. Поле превратилось в болото. Да, разрушать на таком проще. Но оно не позволяло проводить быстрые контратаки! А наш шанс был именно в этом. Отсюда и стартовый состав, где на флангах расположились Ионов с Бакаевым, а на острие — Смолов. Все трое — скоростные, техничные, креативные, могут и протащить мяч, и отдать, и забить.

Но в хорватской трясине их козыри растворились. А других, к сожалению, у нас не нашлось. Головин из-за череды микротравм пока далек от оптимальных кондиций. Миранчук в «Аталанте» мается на скамейке и в Сплите вообще не сыграл ни секунды... В итоге лучшим в сборной России стал Сафонов. Из полевых же выделить некого.

Мне кажется, по такой погоде на позиции центрфорварда с самого начала предпочтительнее смотрелся бы Заболотный. Либо Дзюба. А технарям вроде Смолова безумно сложно себя проявить, когда мяч застревает в лужах и нет возможности перехитрить соперника, обыграть, убежать. Длинные передачи — это не про Федю, роль «столба» не для него.

Мог ли Карпин с учетом ливня, который зарядил еще до игры, подкорректировать состав и вместо Смолова выпустить в основе Заболотного? На этот вопрос знает ответ лишь Валерий Георгиевич. Мне понятен план, выбранный им на игру, но задумка не сработала. В первую очередь из-за качества поля.

Впрочем, до 81-й минуты не покидало ощущение, что все-таки выстоим. Трибуны гнали хорватов вперед, те наседали, играли агрессивно, постоянно прессинговали, но голевых моментов создали немного. Дважды Крамарич бил головой из пределов штрафной, пару раз мощно приложился по мячу Брозович. А больше и вспомнить нечего. С этими ударами Сафонов справлялся спокойно, четко работал на выходах. Казалось, удастся дотерпеть, отбиться, удержать ничью. В обороне-то действовали неплохо. И тут несчастный случай...

Федор Кудряшов. Хорватия — Россия: Кудряшов виноват. Но он не виноват

Уверен, люди, которые разбираются в футболе, Кудряшова винить не станут. В конце концов, Баджо с Барези не забили пенальти — и Италия проиграла финал чемпионата мира. Франция покинула Евро-2020 после промаха Мбаппе с «точки». Даже великие от ошибок не застрахованы.

А здесь у Феди сначала то ли свело ногу, то ли дернуло заднюю поверхность бедра. Но тренерский штаб к тому времени все замены уже использовал, пришлось доигрывать с травмой. Плюс скользкая поляна, плохая видимость. Когда камера выхватывала футболистов крупным планом, было заметно, что они щурятся. Да я и сам с этим сталкивался, играя в проливной дождь при искусственном освещении. В подобных условиях риск, что киксанешь, резко возрастает. Так и получилось.

Заброс в штрафную, мяч пролетает через толпу, попадет в нашего защитника — и закатывается в сетку. Ужасно обидно! Тем более до рокового эпизода Федя был абсолютно надежен. Он вообще боец, работяга. Из категории игроков, на которых всегда можно положиться. Кстати, только при Карпине играет на левом фланге, в Турции же — исключительно в центре обороны.

С Федей дружу давно, но не стал ему сразу после матча ни звонить, ни писать. В такие минуты вряд ли хочется с кем-то общаться. Чуть позже, когда схлынут эмоции, обязательно поговорим.

14&nbsp;ноября. Сплит. Хорватия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:0. Встреча проходила при сильном дожде. «В такую погоду Дзюба бы пригодился России». Соцсети о провале сборной в Хорватии

Что касается Дзюбы, то не согласен с теми, кто считает, будто он при Карпине за сборную уже не сыграет. Хотя на матчи с Кипром и Хорватией, по словам Валерия Георгиевича, форварда даже не рассматривали. На мой взгляд, к весне решающим фактором все равно станет форма Артема. Будет стабильно выходить в основе «Зенита» и забивать — кто же от такого игрока откажется?!

Вдобавок первый стыковой матч из-за дисквалификации пропустит Смолов. Выбор в атаке, мягко говоря, невелик. А когда на кону выход на чемпионат мира, о личных обидах нужно забыть. Надеюсь, и Валерий Георгиевич, и Артем это понимают

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Олег Иванов все материалы автора
Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
В ГД жестко ответили на призыв Польши исключить РФ из международных организаций
7
9
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты