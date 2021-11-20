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«У России хорошие шансы в стыках, Карпину нужно продолжать работу». Экс-тренер «Спартака» выиграл титул в Индии и дает совет сборной

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 14:00
Андрей Чернышов. Фото chernyshovpro, Instagram
Андрей Чернышов. Фото chernyshovpro, Instagram
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Андрей Чернышов — о первом титуле в Индии, особенностях местного футбола, сборной России и желании вернуться на родину.

Андрея Чернышова в России знают прежде всего по неудачному опыту работы в «Спартаке». Тогда, в 2003-м, он был молодым тренером, который оказался в великом клубе в не самый удачный момент. Сейчас Чернышову уже 53 года. За его плечами — насыщенная карьера, вместившая в себя 11 стран! С мая он руководит индийским клубом «Мохаммедан». Вчера команда Чернышова выиграла свой первый за 40 лет титул — чемпионство штата Калькутта.

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— Как отметили чемпионство? — первый вопрос Чернышову.

— Круг почета по стадиону, как и принято. Фотографировались с кубком, потом сели в автобус и поехали по городу. Вдоль дороги стояли болельщики, кто-то ехал за нами, сопровождал. По тому маршруту, что мы двигались, было перекрыто движение. Принесли кубок в офис клуба, после этого немного посидели командой в гостинице.

— Много ли болельщиков было на стадионе?

— Когда я приехал, карантин уже закончился: открылись все рестораны, кафе, магазины. Единственное, что нужно, так это везде носить маску. А стадионы заполняются на 50%. В финале нас поддерживали 40 тысяч болельщиков.

— Что вообще нужно знать об индийском футболе?

— Раньше в Индии было много известных игроков, которые приезжали сюда под конец карьеры. Местные клубы заключали с ними краткосрочные контракты — с кем-то даже буквально на пару матчей. На мероприятиях были Пеле, Дунга, Марадона, Мюллер. В общем, пытались всячески поднять интерес к футболу в стране.

Сейчас это все закончилось. Руководители клубов больше не хотят тратить так много денег, как раньше. Работают в основном испанские тренеры — в высшей лиге нет, по-моему, ни одного специалиста из Индии. Робби Фаулер, бывший игрок «Ливерпуля», тренировал здесь одну из команд. А так, в принципе, без каких-то громких имен.

— Насколько популярен футбол в Индии?

— Футбол здесь любят, до пандемии все стадионы заполнялись. Но на первом месте в Индии все-таки крикет.

— Есть ли какие-то особенности работы в Индии?

— Здесь свой менталитет — как, в принципе, и в любой другой стране. Заметил, что индийские игроки очень трудолюбивые: никогда не жалуются на нагрузки, работают на пределе возможностей. Есть, конечно, проблемы с техникой, но они стараются, делают все, что им скажет тренер, и выкладываются по максимуму.

По поводу недостатков — они здесь такие же, как и везде. Очень похожи на российские. Это, прежде всего, слабый уровень технической и тактической подготовки в детско-юношеском футболе. В Индии только начинают создаваться академии, причем как при клубах, так и частные. Множество специалистов из Европы приезжает, чтобы учить местных тренеров. Думаю, что в какой-то момент здесь появятся игроки, которые будут намного лучше оснащены и обучены, чем нынешнее поколение.

— То есть пока в Индии нет футболистов, готовых к игре в Европе?

— Пока уехал только один защитник — в клуб из чемпионата Хорватии. Нужно быть вундеркиндом, чтобы вырваться отсюда. Но если систему подготовки улучшат, то может повториться история Кореи. Когда-то было так же сложно представить, что южнокорейские футболисты будут играть в ведущих лигах Европы.

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— Как проходила адаптация к новой стране?

— Индия ничем не удивила — много читал, когда готовился к переезду. Примерно представлял, что меня ждет. Но был стереотип, что в Европе организация намного лучше. Индия — не самая футбольная страна. Но когда я приехал сюда, то оказался в клубе, где организация на высшем уровне. Как минимум не хуже, чем в тех европейских клубах, где я работал.

Я вообще быстро адаптируюсь к новым условиям. После того, как поработал в Саудовской Аравии, меня уже сложно чем-то удивить или испугать. Еда разве что непривычная — очень острая. Это просто невозможно есть! Но здесь немало европейских ресторанов, и даже в местах, где готовят индийские блюда, можно попросить сделать менее остро. Ну и движение на дорогах, само собой, но к этому тоже привыкаешь.

— Кто вам помогает в клубе?

— Все местные специалисты. Общаюсь с ними на английском языке. Меня удивило, что все жители знают его в совершенстве. Кто-то даже английским владеет лучше, чем своим родным (хинди. — Прим. «СЭ»). У меня есть помощник, который общается на этих двух языках и знает еще местный диалект. Поэтому если есть какие-то проблемы с переводом, то он помогает.

— Семью перевезли в Индию?

— Нет. Супруга находится в Москве — у нее там свой бизнес. Приезжал к ней недавно, три недели вместе провели. Нас с 19 декабря и до конца апреля закрывают на карантин. Будет «пузырь», как это делали в НХЛ и НБА: жить исключительно в гостинице, только тренировки и игры.

— Следите за российским футболом?

— Матчи РПЛ здесь не показывают, но слежу как могу — по прессе, обзорам. Смотрел игру Хорватия — Россия. Хорваты, конечно, сильнее нашей сборной. Но хочу сказать, что Валерий Карпин смог встряхнуть команду после чемпионата Европы. Мало кто верил, что мы второе место в группе займем: были ведь еще словенцы, словаки. А бороться за первое место уж тем более. Еще недавно в это мало кто мог бы поверить. Можно было бы сыграть по-другому, наверное. Сделать упор на оборону, по схеме 5-4-1. Но Карпин, видимо, верил, что мы сможем против хорватов сыграть более смело. Хорватия просто лучше, чем наша сборная, вот и все. Нужно готовиться к стыкам и верить в себя.

— Каковы наши шансы в стыках?

— Шансы есть, но нужно дождаться результатов жеребьевки. Посмотрите на итальянцев, португальцев — они уверены, что поедут в Катар. А у нас начались какие-то сомнения. Какой смысл тогда выходить, если сам в себя не веришь? Даже Карпин засомневался после одной проигранной встречи, хотя до этого проделал хорошую работу. Ему нужно дальше руководить сборной, а за счет боевитости и самоотдачи можно обыграть практически любого соперника.

— Вы много где успели поработать: на родине, в странах СНГ и Ближнего Востока, Прибалтике, Восточной Европе. Где понравилось больше всего?

— Нет ничего лучше, чем когда ты живешь и работаешь на своей родине, общаешься на родном языке, а не находишься за 5000 км от родного города. Но жизнь такая штука — приходится путешествовать, работать в разных странах. Нужно быть профессионалом, вне зависимости от того, где ты находишься.

— То есть готовы вернуться в Россию?

— Конечно. Но, к сожалению, на сегодняшний день такой возможности нет. Я не перестаю верить в то, что когда-нибудь мне поступит хорошее предложение из России.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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31%

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ТБ 2.5

23%

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Арсенал

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Обе забьют - да

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Интер
Наполи

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Обе забьют - да

22%

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