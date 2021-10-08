«За десять лет Карпин и Дзюба должны были решить конфликт. Артем нужен для игры первым номером». Взгляд из Словакии

Экс-нападающий «Амкара» Мартин Якубко — о матче сборных России и Словакии.

— Воспоминания о России остались самые приятные, — говорит Якубко. — Я провел почти восемь лет в клубах РПЛ, очень люблю вашу страну. Вы, наверное, заметили, что русский язык еще неплохо помню — потому что часто общаюсь с друзьями, которые живут в России.

— Кто в списке?

— Алексей Ребко и другие пацаны, с которыми играли в «Москве». Товарищи по «Амкару»: Белоруков, Черенчиков, Васильев. Последний - эстонец по паспорту, но я все равно его за русского считаю. Игорь Пикущак, который сейчас в «Акроне» тренирует. Еще Саша Самедов, Андрей Воронин... В общем, много с кем общаюсь.

— Получается, что следите за РПЛ?

— Стараюсь смотреть. Мне это интересно, ведь я играл в России. Не на все сто процентов, конечно, но слежу и смотрю какие-то матчи.

— Какой последним смотрели?

— ЦСКА — «Спартак», когда Заболотный забил. В «Спартаке» играет Саша Селихов, мы с ним тоже часто общаемся, еще один друг работает в ЦСКА. Поэтому было интересно понаблюдать за этой игрой. А весенний матч Россия — Словакия смотрел на стадионе.

— Дольше всего в России вы играли в «Амкаре». Знаете, что сейчас происходит с клубом?

— Конечно. Я прилетал в Пермь, когда был чемпионат Европы. Жалко, что клуб исчез, но сейчас его заново собирают. Посмотрим, что из этого выйдет.

«Черчесов — непростой человек, но хороший тренер»

— В «Амкаре» вы успели поработать со Станиславом Черчесовым. Какой он человек, тренер?

— Ничего плохого о нем как о специалисте сказать не могу, а человек он непростой. Думаю, это всем понятно, потому что у него нередко были конфликты с игроками там, где он работал. Но Черчесова нужно уважать. Я, например, его уважал, и поэтому у меня никаких проблем с ним не было. Тренер он нормальный, даже хороший.

— А что непростого в нем?

— Он в целом человек специфический. Характер у него жестковатый: Черчесов во всех командах, например, ругался с возрастными игроками. Поэтому у него почти везде были какие-то конфликты. В том числе и в «Амкаре».

— Что можете сказать о Валерии Карпине? Может быть, помните его по матчам против «Спартака»?

— Хорошо помню Карпина. Думаю, что он хороший тренер и может поднять вашу сборную на новый уровень. Черчесов был долго, и смена тренера должна пойти на пользу сборной России.

Про конфликт Карпина и Дзюбы

— За счет чего сборная России может стать лучше при Карпине?

— Если тренер долго работает, приходит время, когда команде нужен новый импульс. Карпин вызвал других игроков, которых не было при Черчесове. Может быть, станет проблемой их конфликт с Дзюбой — все-таки Артем сейчас в хорошей форме, забивает много в последних матчах. Возможно, его не хватит сборной, особенно если команда захочет играть первым номером. Такой нападающий, как Дзюба, пригодился бы в чужой штрафной.

— Что думаете по поводу этого конфликта?

— То, что они не смогли договориться, доказывает их непрофессионализм. Если ты профессионал, то ты должен такие вещи решать. Этот конфликт ведь уже долго — больше десяти лет, если не ошибаюсь. Тем более что Дзюба был капитаном сборной. Он не имеет права отказываться.

«Хорошо отношусь к России, но буду болеть за своих»

— Что думаете о предстоящем матче Россия — Словакия?

— У вас есть хорошие футболисты, которые могут показать качественную игру. Федор Смолов вернулся — он будет стараться доказать всем, что все еще является сильным нападающим. Но я думаю, что матч будет тяжелый. У нас тоже неплохая команда: против Хорватии мы хорошо играли, но пропустили в самом конце. Есть игроки из чемпионатов Германии, Англии, Италии. Поэтому игра обещает быть интересной.

— Есть ли фаворит в матче?

— Наверное, Россия все-таки фаворит. В первую очередь потому, что играет дома и в последних матчах одержала победы. Словакии это не удалось — для нас теперь даже ничья неприемлема. Если мы не выиграем, то потеряем шансы выйти на чемпионат мира.

— Благодаря чему Словакия может выиграть?

— Ваш тренерский штаб должен быть в курсе, как играет наша сборная. Никаких секретов раскрывать не буду. Но есть одна проблема — получил травму Станислав Лоботка, один из лидеров сборной Словакии. Это большая потеря для нас.

— Как, на ваш взгляд, закончится игра?