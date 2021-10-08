Карпин в сборной России надолго. Но побеждать нужно здесь и сейчас. Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе нашей национальной команды — о ее настоящем и будущем.

Удивительно, но накануне октябрьских матчей мы видим в основном тени и говорим о них.

Тень Дзюбы — которого нет в сборной при Карпине и, возможно, больше не будет никогда. Ведь если сейчас команда возьмет 6 очков у Словакии и Словении, все скажут, что зенитовец уже не нужен, — а если сыграем плохо, произнесут: «Подвел». При этом весной наверняка начнется стадия окончательного обновления состава. Об Артеме спрашивают без конца — главного тренера, коллегу по амплуа Смолова, других футболистов.

Тени травмированных — во главе с Головиным. Не знаю, насколько верна информация, что причина его травм в больном зубе, а «Монако» не желает отправлять полузащитника на больничный почти на неделю из-за гонки за место в Лиге чемпионов. Но если так, есть шанс, что этот период скоро закончится. Подсчет выбывших и игра в разные символические сборные на этой почве — одна из главных забав последних дней.

Тень Миранчука — того, кем он не стал в Италии и сборной. Алексей прилетел на сбор в статусе человека, окончательно осевшего в запас в «Аталанте». Практики нет, а ответственность перед встречами с основными соперниками по группе повышенная. И даже слова Карпина про «очень хорошее состояние» мало что тут меняют.

Тени прошлого, наконец. Хотя, еще тренируя «Ростов», Валерий категорически не любил вопросы о разных сериях в футболе: «Знаете, что ваш клуб не может выиграть у команды Х вот уже 10 матчей?» В ответ неминуемо следовало знаменитое: «Ну и?». Но тем не менее: за время своей долгой игровой карьеры в сборной Карпин однажды встречался со Словакией и дважды со Словенией — итогом стали ничья и два поражения.

Но весь этот пейзаж к сегодняшней встрече не имеет никакого отношения. Победа над Словакией отцепит одного из прямых конкурентов от борьбы за путевку в Катар. То же самое сделает со Словенией наш успех в Мариборе.

После 7 очков в трех сентябрьских матчах (все — на ноль) в сборной перестали сомневаться. Месяц назад всех ощутимо трясло перед Хорватией, потом пугали себя вроде бы крепким Кипром, а затем нервничали по ходу встречи с Мальтой. Но на деле оказалось, что мы пока не в состоянии верно оценить ни себя, ни каждого следующего соперника. Что логично — никто не знал, ни каким составом, ни в какой футбол станет играть национальная команда. Сейчас по меньшей мере представляем себе ее модель.

Из того, что Карпин сказал на этом сборе, самыми важными пока представляются две фразы:

— Словения котируется выше Словакии;

— ментально команда готова на все сто.

Оставим первое на усмотрение тренерского штаба. В конце концов, знатоков словацкого или словенского футбола в России немного. А вот второе представляется более важным — с учетом свежего интервью Владимира Вайсса сайту «Матч ТВ».

Он считает, что в марте Словакия взяла три очка «за счет эмоций» и что Карпину в сборной «везет». То есть, если тренер серьезного уровня, поработавший не один год в РПЛ, говорит именно о таких вещах как о первостепенных, вероятно, именно это и выйдет на первый план в двух предстоящих матчах. А не выбор стартового состава, замены или тактика.

И здесь надо, вероятно, сказать еще об одной тени. Или, точнее, ассоциации — с «Динамо».

Футболисты бело-голубых лучше всех в РПЛ готовы функционально. Команда демонстрирует примерно тот же интенсивный футбол, которого Карпин требует от сборной. Среди динамовцев много молодых звезд. Есть тренер, которого обожают, — и он единственный фронтмен клуба, кроме Шварца из руководства со СМИ никто не говорит.

Но «Динамо» умудрилось уступить «Нижнему Новгороду» и «Крыльям Советов». Создав впечатление, что ставка на молодых не всегда верна. И играть на результат при такой модели у москвичей на постоянной основе не получается.

Боссы бело-голубых, в отличие от сборной, от прямого ответа на вопрос о турнирных задачах уходят. Выбор и развитие футболистов — путь несколько иной, чем битва за медали или чемпионство. Но всем, похоже, этот путь нравится, комплименты в адрес клуба и Шварца не смолкают.

Национальная же команда не может существовать в такой парадигме. Задача в отборах у нее только одна — завоевать право на участие в финальных турнирах. Однако сейчас все сильнее ощущение, что Карпин в РФС надолго. Обновление, которого все так ждали, началось еще до Евро-2020, но настолько другой — в силу травм или отказов — сборная стала именно в октябре. К тренировкам уже привлекаются люди из молодежки, пусть пока разово, для комплекта. На перспективу вызываются те, кто еще не провел даже одного полного сезона во взрослом футболе. И раз перед тренером не стоит официальная задача по выходу в Катар, то будет выглядеть логичным, если перестройку продолжит именно он. В том числе благодаря позитивной в целом реакции общества на все происходящее.

Но побеждать все равно надо. Здесь и сейчас.

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