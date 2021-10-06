Ответы на популярные вопросы о предстоящей октябрьской игре в Казани.

Когда играет сборная России со Словакией?

8 октября 2021 года, в пятницу, сборная России проведет матч группы H отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии. Игра пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Общая вместимость арены составляет 45 379 зрителей.

Прямая онлайн-трансляция встречи Россия — Словакия будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча можно будет смотреть в прямом эфире на канале «Россия 1».

Во сколько начинается матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия

Матч Россия — Словакия начнется в 21.45 по московскому времени 8 октября.

Параллельно с россиянами в это время сыграют их соперники по группе H: Кипр — Хорватия (21.45 по мск, Ларнака), Мальта — Словения (21.45 по мск, Та-Кали).

Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией

Российская национальная команда готовится к игре со словаками составом из 27 игроков. 20 сентября главный тренер Валерий Карпин назвал расширенную заявку сборной на предстоящие октябрьские игры. 27 сентября стал известен окончательный список, но в него также затем были внесены изменения по разным причинам.

21 сентября форвард «Зенита» Артем Дзюба, который получил вызов в сборную России, сообщил об отказе от приглашения в национальную команду из-за своей неоптимальной формы.

25 сентября после матча «Химки» — «Локомотив» (0:0) стало известно, что защитник железнодорожников Станислав Магкеев получил травму колена. У 22-летнего игрока был выявлен разрыв крестообразных связок колена.

3 октября сообщили о повреждении у нападающего «Краснодара» Алексея Ионова. 32-летний футболист получил травму в расположении клуба и не поможет национальной команде в октябре.

3 октября 25-летний полузащитник Александр Головин из-за травмы был заменен на 57-й минуте матча 9-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Бордо» (3:0). Хавбеку сделали МРТ, по результату которого было выявлено повреждение (травма паха). Из-за него Головин пропустит 2-3 недели и не сможет принять участие в матчах сборной в октябре.

3 октября защитник «Урала» Арсен Адамов был вызван в российскую национальную команду.

4 октября в расположение сборной России был вызван полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.

Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией:

Вратари

· Маринато Гильерме («Локомотив»)

· Юрий Дюпин («Рубин»)

· Матвей Сафонов («Краснодар»)

· Андрей Лунев («Байер», Германия)

Защитники

· Игорь Дивеев (ЦСКА)

· Георгий Джикия («Спартак»)

· Максим Осипенко («Ростов»)

· Алексей Сутормин («Зенит»)

· Дмитрий Чистяков («Зенит»)

· Илья Самошников («Рубин») — (пропустит первый сбор в Новогорске)

· Сергей Терехов («Сочи»)

· Арсен Адамов («Урал»)

· Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция)

Полузащитники

· Дмитрий Баринов («Локомотив»)

· Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

· Александр Ерохин («Зенит»)

· Далер Кузяев («Зенит»)

· Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

· Арсен Захарян («Динамо»)

· Даниил Фомин («Динамо»)

· Денис Макаров («Динамо»)

· Денис Глушаков («Химки»)

· Ильзат Ахметов (ЦСКА)

· Зелимхан Бакаев («Спартак»)

Нападающие

· Федор Смолов («Локомотив»)

· Антон Заболотный (ЦСКА)

· Гамид Агаларов («Уфа»)

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков сборной России в 189,50 миллиона евро.

В рейтинге ФИФА по состоянию на 16 сентября россияне располагаются на 37-й строчке.

Состав сборной Словакии на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией

28 сентября стало известно, что в заявку сборной Словакии на матч против сборной России попали 27 футболистов.

Состав Словакии на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией:

Вратари

· Франтишек Плах («Пяст»)

· Марек Родак («Фулхэм»)

· Душан Куцяк («Легия»)

· Доминик Грейф («Мальорка»)

Защитники

· Милан Шкриньяр («Интер»)

· Любомир Шатка («Лех»)

· Петер Пекарик («Герта»)

· Мартин Вальент («Мальорка»)

· Мартин Косцельник («Слован», Чехия)

· Давид Ганцко («Спарта» Пр)

· Томаш Губочан («Омония»)

· Вернон Де Марко («Слован», Словакия)

· Лукаш Паушек («Слован», Словакия)

Полузащитники

· Эрик Ирка («Овьедо»)

· Ондрей Дуда («Кельн»)

· Томаш Суслов («Гронинген»)

· Матуш Беро («Витесс»)

· Мартин Косцелник («Слован» Лб)

· Роберт Мак («Ференцварош»)

· Владимир Вайсс («Слован» Бр)

· Юрай Куцка («Уотфорд»)

· Станислав Лоботка («Наполи»)

· Марек Гамшик («Трабзонспор»)

· Альберт Руснак («Реал Солт-Лейк»)

· Патрик Грошовский («Генк»)

· Лукаш Гараслин («Сассуоло»)

Нападающие

· Давид Стрелец («Слован»)

· Иван Шранц («Славия»)

· Роберт Боженик («Фортуна» Д)

· Ладислав Альмаси («Баник»)

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава сборной Словакии в 118,35 миллиона евро.

В рейтинге ФИФА по состоянию на 16 сентября словаки занимают 38-е место.

Кто капитан сборной России?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее сообщил, что в национальной команде будет несколько капитанов.

1 сентября в игре против Хорватии (0:0) с капитанской повязкой в составе россиян на поле вышел защитник Георгий Джикия. 4 сентября во встрече с Кипром (2:0) капитаном был полузащитник Дмитрий Баринов. 7 сентября в матче с Мальтой (2:0) им стал форвард Федор Смолов.

В текущем сезоне 27-летний Джикия провел 10 матчей за «Спартак» и сделал одну результативную передачу. Его контракт с красно-белыми действует до конца мая 2024-го с возможностью продления на еще один сезон. Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Баринов принял участие в 8 играх за «Локомотив» и не отметился результативными действиями. Его соглашение с железнодорожниками рассчитано до конца июня 2023 года. Стоимость хавбека, по версии Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 31-летний Смолов сыграл 10 матчей за «Локо» и забил 6 голов. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро.

Кто капитан сборной Словакии?

Капитаном сборной Словакии является полузащитник Марек Гамшик. 34-летний футболист играет за «Трабзонспор».

Гамшик — рекордсмен сборной Словакии по количеству сыгранных матчей (130) и забитых мячей (26 голов).

Полузащитник восемь раз признавался лучшим футболистом Словакии (2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы).

В текущем сезоне Гамшик сыграл 10 матчей за «Трабзонспор», забил один гол и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.

Большую часть своей карьеры Гамшик провел в «Наполи» — 520 игр и 121 гол. В период с 2007-го по 2019-й словак с итальянской командой дважды завоевал Кубок Италии (2011/12, 2013/14) и один раз — Суперкубок страны (2014).

Ранее Гамшик также выступал в составе «Слована», «Брешиа», «Далянь Про» и «Гетеборга».

Кто главный тренер сборной России?

Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 23 июля 2021-го. Контракт 52-летнего специалиста с национальной командой действует до конца года с возможностью продления в случае попадания в стыковые матчи отбора ЧМ-2022 или прямого выхода в финальную стадию мирового первенства.

Вместе со сборной России он провел три матча в рамках отбора ЧМ-2022, в которых его команда выиграла трижды.

Ранее на протяжении четырех лет Карпин тренировал «Ростов». До дончан россиянин работал в армавирском «Торпедо», «Мальорке» и московском «Спартаке». Вместе с красно-белыми Карпин дважды становился вице-чемпионом России (2009, 2011/12).

За плечами Карпина богатая карьера футболиста. Он начинал свою карьеру в родной Эстонии, а в 1988-м переехал в Москву. После непродолжительного периода в ЦСКА и воронежском «Факеле» полузащитник перешел в «Спартак». С 1994-го по 2005-й вингер выступал за ряд испанских команд — «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».

На счету Карпина 72 матча за сборную России и 17 забитых мячей.

За свою футбольную карьеру Карпин трижды становился чемпионом России (1992, 1993, 1994), выигрывал Кубок страны-1993/94. Вместе с «Сельтой» он выиграл Кубок Интертото-2000.

Кто главный тренер сборной Словакии?

Штефан Таркович является главным тренером сборной Словакии. 48-летний словацкий специалист занимает этот пост с октября 2020-го.

С 2013 по 2018 год Таркович работал в тренерском штабе словацкой национальной команды. В 2019-м он также был техническим директором Словацкого футбольного союза.

Сборная Словакии на Евро-2020 под руководством Тарковича не смогла преодолеть групповой турнир, заняв третье место в группе E и набрав 3 очка. Словаки играли в квартете с Испанией, Швецией и Польшей.

Ранее Таркович работал в ряде местных клубов — «Жилине», «Татране», «Кошице» и других.

Во время своей футбольной карьеры Таркович выступал за словацкие команды («Татран», братиславский «Рапид», «Искру» из Петржалки).

Slovakia head coach Stefan Tarkovic sporting Day 2 of Nagelsmann's wedding range pic.twitter.com/Ahz7nhHTDL — SportsJOE (@SportsJOEdotie) November 12, 2020

Кто фаворит матча Россия — Словакия: прогноз

Фаворитом матча отбора ЧМ-2022 является сборная России. Букмекеры отдают преимущество россиянам в противостоянии со словаками.

Команды встречались между собой 10 раз, из них 3 победы на счету России, 4 — у Словакии, 3 матча завершились вничью.

В последний раз Россия и Словакия играли 30 марта 2021-го. Тогда команда Станислава Черчесова проиграла сопернику со счетом 1:2.

Когда будет следующий матч сборной России?

Следующий матч сборной России пройдет 11 октября 2021 года в Мариборе. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

С кем играет сборная России в следующем матче?

Сборная России сыграет против Словении в следующем матче отбора ЧМ-2022. Словенцы занимают четвертую строчку в группе H после 6 игр с 7 очками.

В рейтинге ФИФА от 16 сентября Словения занимает 64-ю строчку.

В первой встрече Россия оказалась сильнее словенцев (2:1). В составе российской команды дублем отметился нападающий Артем Дзюба. У соперника забил форвард Йосип Иличич.

Турнирная таблица группы H

Группа H И П Н П О 1. Хорватия 6 4 1 1 13 2. Россия 6 4 1 1 13 3. Словакия 6 2 3 1 9 4. Словения 6 2 1 3 7 5. Мальта 6 1 1 4 4 6. Кипр 6 1 1 4 4

Подробный гид о европейском отборе ЧМ-2022 читайте здесь.

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