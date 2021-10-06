Основная информация по матчу отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия
- Когда играет сборная России со Словакией?
- Во сколько начинается матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия
- Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией
- Состав сборной Словакии на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией
- Кто капитан сборной России?
- Кто капитан сборной Словакии?
- Кто главный тренер сборной России?
- Кто главный тренер сборной Словакии?
- Кто фаворит матча Россия — Словакия: прогноз
- Когда будет следующий матч сборной России?
- С кем играет сборная России в следующем матче?
- Турнирная таблица группы H
Когда играет сборная России со Словакией?
8 октября 2021 года, в пятницу, сборная России проведет матч группы H отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии. Игра пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Общая вместимость арены составляет 45 379 зрителей.
Прямая онлайн-трансляция встречи Россия — Словакия будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча можно будет смотреть в прямом эфире на канале «Россия 1».
Во сколько начинается матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия
Матч Россия — Словакия начнется в 21.45 по московскому времени 8 октября.
Параллельно с россиянами в это время сыграют их соперники по группе H: Кипр — Хорватия (21.45 по мск, Ларнака), Мальта — Словения (21.45 по мск, Та-Кали).
Пришли с уважением ?#СборкаНаСтиле pic.twitter.com/xhacQAVlqL— Сборная России (@TeamRussia) September 24, 2021
Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией
Российская национальная команда готовится к игре со словаками составом из 27 игроков. 20 сентября главный тренер Валерий Карпин назвал расширенную заявку сборной на предстоящие октябрьские игры. 27 сентября стал известен окончательный список, но в него также затем были внесены изменения по разным причинам.
21 сентября форвард «Зенита» Артем Дзюба, который получил вызов в сборную России, сообщил об отказе от приглашения в национальную команду из-за своей неоптимальной формы.
25 сентября после матча «Химки» — «Локомотив» (0:0) стало известно, что защитник железнодорожников Станислав Магкеев получил травму колена. У 22-летнего игрока был выявлен разрыв крестообразных связок колена.
3 октября сообщили о повреждении у нападающего «Краснодара» Алексея Ионова. 32-летний футболист получил травму в расположении клуба и не поможет национальной команде в октябре.
3 октября 25-летний полузащитник Александр Головин из-за травмы был заменен на 57-й минуте матча 9-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Бордо» (3:0). Хавбеку сделали МРТ, по результату которого было выявлено повреждение (травма паха). Из-за него Головин пропустит 2-3 недели и не сможет принять участие в матчах сборной в октябре.
3 октября защитник «Урала» Арсен Адамов был вызван в российскую национальную команду.
4 октября в расположение сборной России был вызван полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.
Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией:
Вратари
· Маринато Гильерме («Локомотив»)
· Юрий Дюпин («Рубин»)
· Матвей Сафонов («Краснодар»)
· Андрей Лунев («Байер», Германия)
Защитники
· Игорь Дивеев (ЦСКА)
· Георгий Джикия («Спартак»)
· Максим Осипенко («Ростов»)
· Алексей Сутормин («Зенит»)
· Дмитрий Чистяков («Зенит»)
· Илья Самошников («Рубин») — (пропустит первый сбор в Новогорске)
· Сергей Терехов («Сочи»)
· Арсен Адамов («Урал»)
· Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция)
Полузащитники
· Дмитрий Баринов («Локомотив»)
· Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)
· Александр Ерохин («Зенит»)
· Далер Кузяев («Зенит»)
· Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)
· Арсен Захарян («Динамо»)
· Даниил Фомин («Динамо»)
· Денис Макаров («Динамо»)
· Денис Глушаков («Химки»)
· Ильзат Ахметов (ЦСКА)
· Зелимхан Бакаев («Спартак»)
Нападающие
· Федор Смолов («Локомотив»)
· Антон Заболотный (ЦСКА)
· Гамид Агаларов («Уфа»)
Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков сборной России в 189,50 миллиона евро.
В рейтинге ФИФА по состоянию на 16 сентября россияне располагаются на 37-й строчке.
Состав сборной Словакии на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией
28 сентября стало известно, что в заявку сборной Словакии на матч против сборной России попали 27 футболистов.
Состав Словакии на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией:
Вратари
· Франтишек Плах («Пяст»)
· Марек Родак («Фулхэм»)
· Душан Куцяк («Легия»)
· Доминик Грейф («Мальорка»)
Защитники
· Милан Шкриньяр («Интер»)
· Любомир Шатка («Лех»)
· Петер Пекарик («Герта»)
· Мартин Вальент («Мальорка»)
· Мартин Косцельник («Слован», Чехия)
· Давид Ганцко («Спарта» Пр)
· Томаш Губочан («Омония»)
· Вернон Де Марко («Слован», Словакия)
· Лукаш Паушек («Слован», Словакия)
Полузащитники
· Эрик Ирка («Овьедо»)
· Ондрей Дуда («Кельн»)
· Томаш Суслов («Гронинген»)
· Матуш Беро («Витесс»)
· Мартин Косцелник («Слован» Лб)
· Роберт Мак («Ференцварош»)
· Владимир Вайсс («Слован» Бр)
· Юрай Куцка («Уотфорд»)
· Станислав Лоботка («Наполи»)
· Марек Гамшик («Трабзонспор»)
· Альберт Руснак («Реал Солт-Лейк»)
· Патрик Грошовский («Генк»)
· Лукаш Гараслин («Сассуоло»)
Нападающие
· Давид Стрелец («Слован»)
· Иван Шранц («Славия»)
· Роберт Боженик («Фортуна» Д)
· Ладислав Альмаси («Баник»)
Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава сборной Словакии в 118,35 миллиона евро.
В рейтинге ФИФА по состоянию на 16 сентября словаки занимают 38-е место.
Кто капитан сборной России?
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее сообщил, что в национальной команде будет несколько капитанов.
1 сентября в игре против Хорватии (0:0) с капитанской повязкой в составе россиян на поле вышел защитник Георгий Джикия. 4 сентября во встрече с Кипром (2:0) капитаном был полузащитник Дмитрий Баринов. 7 сентября в матче с Мальтой (2:0) им стал форвард Федор Смолов.
В текущем сезоне 27-летний Джикия провел 10 матчей за «Спартак» и сделал одну результативную передачу. Его контракт с красно-белыми действует до конца мая 2024-го с возможностью продления на еще один сезон. Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 25-летний Баринов принял участие в 8 играх за «Локомотив» и не отметился результативными действиями. Его соглашение с железнодорожниками рассчитано до конца июня 2023 года. Стоимость хавбека, по версии Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 31-летний Смолов сыграл 10 матчей за «Локо» и забил 6 голов. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро.
Кто капитан сборной Словакии?
Капитаном сборной Словакии является полузащитник Марек Гамшик. 34-летний футболист играет за «Трабзонспор».
Гамшик — рекордсмен сборной Словакии по количеству сыгранных матчей (130) и забитых мячей (26 голов).
Полузащитник восемь раз признавался лучшим футболистом Словакии (2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы).
В текущем сезоне Гамшик сыграл 10 матчей за «Трабзонспор», забил один гол и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.
Большую часть своей карьеры Гамшик провел в «Наполи» — 520 игр и 121 гол. В период с 2007-го по 2019-й словак с итальянской командой дважды завоевал Кубок Италии (2011/12, 2013/14) и один раз — Суперкубок страны (2014).
Ранее Гамшик также выступал в составе «Слована», «Брешиа», «Далянь Про» и «Гетеборга».
Кто главный тренер сборной России?
Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 23 июля 2021-го. Контракт 52-летнего специалиста с национальной командой действует до конца года с возможностью продления в случае попадания в стыковые матчи отбора ЧМ-2022 или прямого выхода в финальную стадию мирового первенства.
Вместе со сборной России он провел три матча в рамках отбора ЧМ-2022, в которых его команда выиграла трижды.
Ранее на протяжении четырех лет Карпин тренировал «Ростов». До дончан россиянин работал в армавирском «Торпедо», «Мальорке» и московском «Спартаке». Вместе с красно-белыми Карпин дважды становился вице-чемпионом России (2009, 2011/12).
За плечами Карпина богатая карьера футболиста. Он начинал свою карьеру в родной Эстонии, а в 1988-м переехал в Москву. После непродолжительного периода в ЦСКА и воронежском «Факеле» полузащитник перешел в «Спартак». С 1994-го по 2005-й вингер выступал за ряд испанских команд — «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».
На счету Карпина 72 матча за сборную России и 17 забитых мячей.
За свою футбольную карьеру Карпин трижды становился чемпионом России (1992, 1993, 1994), выигрывал Кубок страны-1993/94. Вместе с «Сельтой» он выиграл Кубок Интертото-2000.
Кто главный тренер сборной Словакии?
Штефан Таркович является главным тренером сборной Словакии. 48-летний словацкий специалист занимает этот пост с октября 2020-го.
С 2013 по 2018 год Таркович работал в тренерском штабе словацкой национальной команды. В 2019-м он также был техническим директором Словацкого футбольного союза.
Сборная Словакии на Евро-2020 под руководством Тарковича не смогла преодолеть групповой турнир, заняв третье место в группе E и набрав 3 очка. Словаки играли в квартете с Испанией, Швецией и Польшей.
Ранее Таркович работал в ряде местных клубов — «Жилине», «Татране», «Кошице» и других.
Во время своей футбольной карьеры Таркович выступал за словацкие команды («Татран», братиславский «Рапид», «Искру» из Петржалки).
Slovakia head coach Stefan Tarkovic sporting Day 2 of Nagelsmann's wedding range pic.twitter.com/Ahz7nhHTDL— SportsJOE (@SportsJOEdotie) November 12, 2020
Кто фаворит матча Россия — Словакия: прогноз
Фаворитом матча отбора ЧМ-2022 является сборная России. Букмекеры отдают преимущество россиянам в противостоянии со словаками.
Команды встречались между собой 10 раз, из них 3 победы на счету России, 4 — у Словакии, 3 матча завершились вничью.
В последний раз Россия и Словакия играли 30 марта 2021-го. Тогда команда Станислава Черчесова проиграла сопернику со счетом 1:2.
Когда будет следующий матч сборной России?
Следующий матч сборной России пройдет 11 октября 2021 года в Мариборе. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.
С кем играет сборная России в следующем матче?
Сборная России сыграет против Словении в следующем матче отбора ЧМ-2022. Словенцы занимают четвертую строчку в группе H после 6 игр с 7 очками.
В рейтинге ФИФА от 16 сентября Словения занимает 64-ю строчку.
В первой встрече Россия оказалась сильнее словенцев (2:1). В составе российской команды дублем отметился нападающий Артем Дзюба. У соперника забил форвард Йосип Иличич.
Турнирная таблица группы H
|
Группа H
|
И
|
П
|
Н
|
П
|
О
|
1. Хорватия
|
6
|
4
|
1
|
1
|
13
|
2. Россия
|
6
|
4
|
1
|
1
|
13
|
3. Словакия
|
6
|
2
|
3
|
1
|
9
|
4. Словения
|
6
|
2
|
1
|
3
|
7
|
5. Мальта
|
6
|
1
|
1
|
4
|
4
|
6. Кипр
|
6
|
1
|
1
|
4
|
4
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