25 лет назад главный тренер сборной России был в полном порядке.

До сегодняшнего дня сборная России провела лишь два матча с Мальтой. Один — в отборе на ЧМ-2022, тогда в марте команда еще Станислава Черчесова победила со счетом 3:1. Ну а самый первый состоялся в феврале 1996 года. Сборная Олега Романцева, уже добыв себе путевку на Евро, приняла участие в товарищеском турнире.

«Мальта не должна бить по нашим воротам даже два-три раза!»

8-й международный турнир на Кубок Ротманса

Мальта — Россия — 0:2 (0:1)

Голы: Карпин, 26 (0:1), Кирьяков, (0:2).

Россия: Черчесов, Мамедов, Никифоров, Шалимов, Ковтун, Карпин, Онопко, Тихонов (Бесчастных, 46), Мостовой, Юран, Кирьяков.

7 февраля 1996 года

Первый гол сборной России в 1996 году забил Валерий Карпин. В середине первого тайма после навеса Александра Мостового он оказался расторопнее голкипера в мальтийской штрафной и головой переправил мяч в сетку. Карпин играл на правом фланге полузащиты, слева же вышел дебютант сборной — Андрей Тихонов.

«В этот вечер на поле было три команды, — писал корреспондент «СЭ». — Российская, мальтийская и команда под названием «ветер». Его порывы были настолько сильны, что мяч порой описывал такие загадочные траектории и останавливался вовсе не там, где его ждали...»

Во втором тайме после отличной комбинации с участием Юрия Никифорова, Мостового, Сергея Юрана и Сергея Кирьякова был установлен окончательный счет — 2:0. Несмотря на победу, игрокам досталось от Романцева.

— У нас есть проблемы в обороне — взаимостраховка сегодня отсутствовала, — констатировал тренер в интервью программе «Футбольный клуб». — Переход из обороны в атаку через игроков средней линии был очень долгим. Соперники всей командой успевали возвращаться в свою штрафную. А впереди наши нападающие редко играли в пас, чаще пускались в обводку. А когда в штрафной стоят 11 соперников, сложно что-либо сделать. Так что проблемы довольно серьезные...

Карпин был солидарен со своим тренером:

— Считаю, в оборонительном плане должна прибавить вся наша команда. Не только защитники. Мальта не должна делать по воротам сборной России даже два-три удара!

В рейтинге игроков чемпионата Испании Карпин опережал Рауля

Карпин тогда приехал в национальную команду в статусе лидера своего клуба — «Реал Сосьедад». На тот момент в его активе было уже девять забитых мячей в чемпионате Испании, включая три дубля.

По итогам первого круга журнал Don Balon включил россиянина в десятку лучших игроков ла лиги. Вот как выглядел тот список:

1. Кико («Атлетико») — 7,17 балла

2. Симеоне («Атлетико») — 7,10

3-4. Миятович (Валенсия") — 7.04

3-4. Пантич («Атлетико» — 7.04

5. Фалаган («Компостела») — 7,00

6. Карпин («Реал Сосьедад») — 6,94

7. Начо («Компостела») — 6,90

8. Рауль («Реал») — 6,80

9. Почеттино («Эспаньол») — 6,78

10. Кристобаль («Эспаньол») — 6,70.

Карпин был включен в символическую сборную чемпионата на позиции правого полузащитника, хотя в том сезоне в «Сосьедаде» он чаще выходил под нападающим.

Роналдо и Валерий Карпин. Фото Getty Images

— В «Спартаке» у меня было конкретное место на поле — на правом фланге. А в Испании я часто играю свободного художника. Особенно когда мяч у нас, — рассказывал Карпин в интервью «СЭ». — Я легионер, а значит, мне нужно быть на голову выше испанцев. Чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений относительно твоего мастерства. Знаете, иногда во время матчей бывают такие минуты, когда нервы на пределе или совсем сдают. И тогда я взбешен от собственного бессилия. Не могу что-то изменить. Начинаю кричать на всех подряд — на своих, на соперников, на судей. Да на всех, кто под руку попадется. Потом, конечно, все проходит. Продолжаешь играть и тренироваться.

— В Испании поговаривают, что на следующий год вы можете оказаться мадридском «Реале». Это правда?

— Да как сказать... Газета Marca часто опрашивает болельщиков. Недавно, например, была полемика: должен ли Редондо состричь волосы, как этого требует тренер аргентинской сборной Пассарелла. А вслед за этим другая дискуссия: кого бы хотели видеть поклонники «Реала» в своей любимой команде. И среди названных футболистов фигурировала и моя фамилия. А журнал Don Balon писал, что помимо «Реала» мной интересуются «Барселона» и «Валенсия». Пока это все на уровне слухов.

— Тем не менее мысль о переходе в ведущие клубы вас нет-нет да и посещает?

— Естественно. Посещает и подстегивает. Но чтобы оказаться в «Реале» или «Барсе», нужно много забивать. Сколько? 15 или 18 мячей.

Карпин забил 13 и перешел в «Валенсию», которая, к слову, в сезоне-1995/96 выступила успешнее «Барселоны» и «Реала», заняв второе место вслед за «Атлетико».

Вчера на пресс-конференции перед матчем с Мальтой главному тренеру нашей сборной задали такой вопрос:

— С точки зрения технической оснащенности вы были не самым крутым российским футболистом. Но в этой сборной вы бы были кем — середнячком или Месси?

Карпин ответил с присущей ему самоиронией:

— Месси точно нет, в десятку бы не входил. Был бы корягой, которая очень много бегает.

А если серьезно — есть ли сейчас в нынешней сборной футболист, сопоставимый с Карпиным по движению, неуемной энергии и, самое главное, харизме?