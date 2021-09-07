Сборная России проведет третий, заключительный матч сентябрьского мини-цикла отборочного турнира ЧМ-2022.

Встреча «НашихПарней» с мальтийцами точно не станет проходной, как кто-то мог подумать. И речь даже не о том, что «играть научились все» и наш соперник в сентябре разгромил Кипр со счетом 3:0 и минимально (0:1) уступил Словении.

Нет, я сейчас о будущем сборной Валерия Карпина. В октябре ее ждут важнейшие матчи со Словакией и Словенией, и к ним главному тренеру желательно подойти с четкой концепцией команды.

Пока, есть ощущение, Карпин только знакомится с возможностями игроков. И это нормально. Проверяет молодых Захаряна, Самошникова и Тюкавина, с одной стороны, гораздо более опытных Миранчука, Черышева и Ерохина — с другой. В итоге Миранчука с Хорватией и Черышева с Кипром меняет уже в перерыве. Они действительно не убеждали. Новый тренер в боевых условиях определяется с кругом футболистов, на кого можно рассчитывать. Кто двигает вперед, а кто тянет назад.

На Кипре, скажем, всем бросилось в глаза, как футболисты «умерли» после часа игры — против парней из местного чемпионата. Карпин на пресс-конференции охарактеризовал финальный отрезок встречи жестко: «Очень плохо». Но справедливо сетуя на низкую интенсивность в РПЛ, не стоит забывать: главный тренер сам способствовал тому, что люди не выдержали 90 минут.

С огромной симпатией отношусь к Баринову, мне нравятся харизматичные бойцы, которые никогда не уберут ноги и не делают себе поблажек. Но при этом будем честны: после операции на крестообразных связках железнодорожнику пока не бежится. Ни вперед, ни назад. Поэтому он уже дважды в пяти матчах РПЛ удалялся за две желтые карточки. Дмитрий не успевает, приходится фолить.

И с Кипром Баринов после перерыва еле двигался. Зона оголялась, за него приходилось отрабатывать партнерам, наматывая дополнительные метры и сажая батарейки. В том числе второму из тройки центральных полузащитников — Ерохину, который и сам никогда не славился выносливостью. Сергей Семак часто использует хавбека в качестве джокера, а в последнее время передвинул ближе к атаке. Александр — большой умница и технарь, может завершить эпизод ударом в касание (что и сделал на острове Афродиты), но объем работы — не его козырь. Предположу, что Черчесов не вызвал зенитовца на Евро-2020 именно по этой причине.

Карпин же держит Баринова и Ерохина на кипрской жаре до финального свистка. Стоит ли удивляться, что команда в конце подсела? При этом железнодорожника вполне мог заменить резкий двужильный Мухин или опытный Зобнин, а Ерохина — тот же Захарян.

Если кто-то ждал от Карпина, что после Черчесова он станет делать новую команду — быструю, бегущую, прогрессивную, то пока просчитался. Новый тренер опирается на не самых быстрых, зато проверенных и понятных. И в этом Валерия можно понять — его станут судить по результату, а не по качеству футбола. А четыре набранных в первых двух матчах очка — достойный итог.

Однако с Мальтой — последняя возможность для экспериментов. Со Словакией и Словенией уже точно будет не до этого. Попробует ли Карпин сделать ставку на тех, кто играет в интенсивный футбол, или продолжит гнуть свою линию?

Стартовый состав — одна из главных интриг дня.