Биография Валерия Карпина: от бизнеса в Испании к тренерскому посту в сборной России

Главный тренер сборной России родился 2 февраля 1969 года в Эстонии, город Нарва. Валерию Карпину 52 года, он имеет три гражданства: эстонское, российское и испанское.

При рождении Валерий имел советское гражданство, как и все граждане, рожденные до 1992 года, а позднее он автоматом получил российский паспорт. В 2003 году Карпин получил гражданство Эстонии — чтобы не считаться в странах ЕС легионером, сохранив при этом российское. И позже он получил гражданство Испании — как человек, вкладывающий финансы в испанский бизнес.

Рост Валерия Карпина — 185 см, вес — 78 кг.

Личная жизнь

В 1990-е годы Валерий состоял в отношениях с Владой Беловой, у пары родилась дочь — Вероника Рего (1990). После этого Валерий трижды вступал в брак.

Первая жена Карпина — Светлана, в этом союзе родилось две дочери — Мария (1996) и Валерия (2001).

Второй женой была испанская актриса Альба Фернандес, но и этот брак распался.

В июне 2017 года Карпин женился в третий раз — его супругой стала Дарья Гордеева. У пары родилось две дочки: Дарья (2018) и Александра (2020).

Один из лучших футболистов в истории сборной России родился в простой семье. Родители Валерия Карпина: Георгий Николаевич — многократный чемпион Эстонской ССР по хоккею с шайбой, мать — Светлана Анатольевна — текстильщица в комсомольской организации.

Футбольная карьера

Карьера Валерия началась с восьми лет: сначала он посещал Нарвскую футбольную школу. В 15 лет Карпин перешел в спортшколу Калининского района Таллина, откуда сначала попал в «Звезду», а затем и в таллинский «Спорт», в составе которого играл во второй лиге в 1986-1987 годах.

Год спустя, в 1988 году, Карпин перешел в московский ЦСКА, где выступал за второй состав клуба, проходя службу в армии. Еще через год он играл за воронежский «Факел» в первой лиге.

С 1990 по 1994 год Валерий был футболистом московского «Спартака», где являлся полноценным игроком основы.

После этого Карпин оказался в чемпионате Испании, где в 1994-1996-м играл за «Реал Сосьедад», в 1996-1997 годах — за «Валенсию», а в 1997-2002 годах был игроком «Сельты». В 2002-2005 годах Валерий играл за «Реал Сосьедад», где и завершил карьеру игрока.

За сборную России выступал с 1992 по 2003 год, в составе которой участвовал в чемпионатах мира 1994 и 2002 годов, а также в первенстве Европы 1996 года. Всего в составе национальной команды Карпин провел 72 матча и забил 17 голов, в том числе и знаменитый победный мяч в ворота сборной Франции на стадионе «Стад де Франс» в 1999 году.

Валерий выступал на позиции правого полузащитника и считается одним из лучших игроков в сборной России. За клубную карьеру Карпин провел 605 матчей и забил 124 гола.

В составе «Спартака» Карпин трижды становился чемпионом России (1992-1994), по одному разу — серебряным призером первенства СССР (1991), обладателем Кубка СССР (1991/92) и Кубка России (1993/94) и дважды завоевывал Кубок чемпионов Содружества (1993, 1994).

Вместе с «Сельтой» Валерий выигрывал Кубок Интертото (2000) и становился финалистом Кубка Испании (2000/01), в составе «Реал Сосьедад» — серебряным призером чемпионата Испании. Также он становился серебряным призером Кубка Европы (2005) в составе сборной России по пляжному футболу.

Работа в бизнесе и на ТВ

После окончания карьеры игрока в 2005 году Валерий принял решение остаться в Испании и открыл строительную компанию. Эта фирма с 2007 по 2010 год была главным спонсором команды по шоссейным велогонкам Karpin-Galicia и мужского волейбольного клуба Vigo Valery Karpin. Однако успешным бизнес назвать трудно — спустя несколько лет начались судебные разбирательства. Итог — банкротство и распродажа активов. В 2015 году все компании Карпина в Испании официально закрылись.

В Испании же началась карьера Карпина на телевидении — он вел передачу о футболе El Rondo на телеканале TVE2 и отработал в качестве комментатора на пяти матчах сборной Испании.

Дальнейшая работа Валерия на телевидении была связана с телеканалом «Матч ТВ».

С июля 2016 года по июль 2017 года Валерий был экспертом, позднее — с 16 февраля 2017 по 24 июля 2017 года — работал в качестве главного редактора футбольных трансляций. В марте 2017-го комментировал матч 1/8 Лиги Европы «Сельта» — «Краснодар». Он также являлся генеральным менеджером футбольной команды в реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?».

Тренерская карьера

Начало тренерской деятельности Карпина связано с московским «Спартаком». В августе 2008-го Леонид Федун, представляя Валерия журналистам, заявил: «Он достиг больших успехов не только в спорте, но и в бизнесе, будет чрезвычайно полезен нашему клубу».

С 2008 по 2012 год Карпин занимал пост генерального директора ФК «Спартак».

В 2009-2012, 2012-2014 годах он занимал пост главного тренера красно-белых, предварительно получив тренерскую лицензию категории A (2009) и категории Pro (2010). Однако трофеев под его руководством «Спартак» не завоевал.

«Валерий Карпин за время своего пребывания в «Спартаке» израсходовал больше 250 миллионов долларов на покупки, продав, если не ошибаюсь, на 87. Вот и все, понимаете? На 280 миллионов можно было купить трех Халков... Сбитый летчик может говорить все, но он сбитый летчик», — сказал Федун «СЭ».

После ухода из «Спартака», в 2014-2015 годах, Карпин был главным тренером «Мальорки», которая выступала во втором дивизионе чемпионата Испании.

В 2015-2016 годах Валерий тренировал клуб Олимп-ФНЛ «Торпедо» (Армавир).

В 2017 году Карпин возглавил «Ростов», который покинул в августе 2021 года по обоюдному согласию сторон.

Под его руководством «Спартак» дважды становился серебряным призером чемпионата России (2009, 2011/12). Сам Валерий трижды был назван лучшим тренером месяца чемпионата России: в июле 2013-го, июле 2019-го и августе 2019-го.

23 июля 2021 года Карпин назначен на пост главного тренера сборной России. Контракт был подписан до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления при условии попадания сборной в стыковые матчи в рамках отборочного цикла на чемпионат мира-2022.

Изначально Карпин в течение полугода должен был совмещать работу в сборной и в «Ростове», который он возглавлял в момент назначения в сборную. Но 2 августа Валерий объявил об уходе из ростовского клуба.

«Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для ФК «Ростов», и для сборной России.

Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом.

Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне и как это может отразиться на «Ростове», мы приняли это тяжелое решение.

Если не оправдал чьих-то ожиданий — простите. Мы старались. Делали все как умеем и все, что в наших силах», — говорится в заявлении Карпина на официальном сайте клуба.

В дебютном для Карпина матче в качестве главного тренера сборная России сыграла вничью с Хорватией.

Сколько получает Карпин?

По данным «РБК Спорт», зарплата Валерия Карпина и всего тренерского штаба сборной России составляет 700 тысяч евро. Если команда его под руководством выйдет на чемпионат мира-2022, то сумма контракта вырастет до 1,3-1,5 миллиона евро за пять месяцев. До Карпина сборную России возглавлял Станислав Черчесов — его зарплата составляла 2,5 миллиона евро в год.

В «Ростове», по данным «Спорт день за днем», зарплата Карпина в 2019 году выплачивалась в размере 300 тысяч евро. После появления информации о том, что к тренеру проявляют интерес другие клубы, она была повышена до 350-450 тысяч евро в год.

Социальные сети Валерия Карпина

У Валерия Карпина есть страница в социальных сетях.

— Instagram

— Профиль Карпина в «Википедии»

Фото Карпина в молодости