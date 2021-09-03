Валерия Карпина можно только за то похвалить, что не побоялся поставить в состав 18-летнего пацана.

Когда смотрю на Арсена Захаряна, на ум приходит один из фильмов «Терминатор» с металлическим Арнольдом Шварценеггером. Только Арсен ассоциируется не с Арни, а с тем самым совершенным роботом из будущего (модель T-1000), которого исполнил Роберт Патрик.

В фильме «Терминатор. Судный день» Т-1000 на световые годы опережает своего оппонента , модель 101 , по технологичности. Примерно как сам Захарян — быстротой мышления остальных футболистов сборной России.

Для нашей страны сенсация, когда футболист в восемнадцать готов играть за основную сборную и вообще не стесняется. Представьте, из 24 передач, отданных Захаряном за матч, вперед он сделал 11, то есть больше , чем назад (6) и поперек (7), да еще и с приличной точностью — 55%. А я просто напомню, что играл Захарян против команды — финалиста последнего ЧМ, в которой половина людей из топов еврофутбола, а остальные там скоро окажутся.

В нашей стране в основную сборную не принято вызывать пацанов, которые по возрасту проходят в юношескую. Пожалуй, последним ярким дебютом восемнадцатилетнего стал выход Дзагоева в Дортмунде. Тогда, в октябре 2008-го, Алан еще не дебютировал даже за молодежку, но это не помешало ему в концовке протолкнуть мяч между ног Рене Адлера. Правда, там немцев спасла штанга, а так бы 2:2 — и неизвестно, кто бы поехал в ЮАР с первого места.

Вот и Захарян поучаствовал в одном из главных голевых моментов России в прошедшей игр е , запулив под перекладину Ливаковича атомным ударом. Но лучший вратарь Лиги Европы справился. Кстати, в отличие от Дзагоева Захарян дебютировал в старте. Так же легко, как и, например, в «Динамо». Будто всю жизнь тащил бело-голубых вперед и клал решающие мяч и .

Прямо сейчас Захарян выглядит продуктом другой системы. Это ведь нетипично, когда молодой футболист из России не боится играть пяткой или рискованно отдать вперед, когда есть три надежнейших варианта продолжить без обреза. Особенно если вспомнить статус матча.

Честно говоря, кайфую от Арсена Захаряна. Карпина можно только за то похвалить, что не боится ставить пацана в состав. И сразу в основу. Впрочем, в «Мальорке» у Валерия Георгиевича тоже был вундеркинд по фамилии Асенсио, который после работы с российским специалистом отправился в мадридский «Реал», где завоевал две тонны трофеев.