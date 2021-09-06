«После этого сбора надо выключить телефон и уехать в лес». Карпин — о матче с Мальтой и ощущениях от работы в сборной
О травмах Марио Фернандеса и Александра Головина
— Марио попросил замену еще с хорватами, был дискомфорт в области колена. Он был готов тренироваться в зале, но не настолько, чтобы мог сыграть завтра — вряд ли Фернандес появится на поле. Головин в игре с Кипром почувствовал боль в области приводящей мышцы, повреждение небольшое. Но к октябрьскому сбору должен восстановиться и сыграть.
О сравнении сборной Мальты сегодня и 25 лет назад
— Небо и земля. Изменился сам футбол, подтянулись даже самые маленькие сборные. Мальта пытается играть в футбол с контролем мяча, сказать, что это карликовая сборная, нельзя, на поле это не чувствуется. И их семь матчей без поражений о чем-то говорят.
Про травмы в сборной
— Первое — некоторые травмировались не здесь, а приехали после тура РПЛ. Что касается того, что это может быть связано с нагрузками, то у нас не было не то что высокой нагрузки, а даже средней. Все тренировки средние или просто восстановительные. Мы играем и восстанавливаемся. В какой день нам вообще тренироваться? Так что травмы связаны с последним туром в РПЛ и с играми, где есть борьба и интенсивность.
О диете в сборной
— Некоторые скинули вес — это связано и с игровой нагрузкой. По поводу питания: сахар мы убрали, но через неделю игроки опять начнут его есть. Мы пытаемся доказать, что можно питаться хорошо и правильно. Без тортика, конфетки и шоколадки никто не умрет, пытаемся это показать. На примере машины — вы же в хорошую машину не будете 92-й бензин заливать. Правильное питание — это 98-й. С питанием для футболистов происходит то же самое.
Работа тренером сборной — ожидания и реальность
— Я знал, что тренироваться некогда. Что с этим делать? С этим надо что-то делать футболистам. То, что сказал про питание, — надеюсь, футболисты прониклись. Надеемся, в октябре они будут готовиться к матчам за счет большего количества игр. Для вас это усталость, которая будет якобы накапливаться, но говорить про это после 20 матчей — смешно. В Европе играют до Нового года по 30 с лишним матчей. И в чемпионатах интенсивных, и в сборных, и в Лиге чемпионов. Надеюсь на сознательность футболистов, что они поняли, что здесь другие скорости и интенсивность. Надо делать ротацию состава, чтобы все выдерживали.
Нравится ли работать в сборной
— Работа интенсивная, за шесть дней — три игры. В клубе, когда нет матчей на неделе, все спокойнее. Оценить не могу — у меня голова горит. Но то, что после этих десяти дней в сборной мне надо будет уехать в лес, выключить телефон и на три дня пропасть — это сто процентов. Надо восстановить нервы и здоровье. Но то, что мне это очень интересно, — да. Столько футболистов такого высокого качества у меня никогда не было. Это лучшие игроки страны, они мастеровиты — это однозначно. Поэтому это интересно.
О взаимодействии с клубами РПЛ
— Могу только полагаться на сознательность игроков. Влезать в тренировочный процесс любого клуба — неправильно. Если бы мне тренер сборной говорил, как работать, — послал бы его куда подальше. Мы можем дать рекомендации ребятам, за чем они могут следить сами. А в клубные тренировки мы влезать не можем.
О разочарованиях в сборной
— Не было тех, кто меня разочаровал. Были те, кто очаровал. Смотришь, вроде хороший, а оказывается, что еще лучше, чем я думал. Разочарований пока не было.
О Карпине-футболисте в сегодняшней сборной
— Входил бы я в лучшие свои годы в десятку самых техничных игроков этой сборной? Лео Месси я не был и в десятку бы не входил. Был бы корягой, которая очень много бегает.
О критике журналистов
— В таком графике я ничего не читаю, но слышал об этом. Слышал, что есть те, кто критикует, и те, кто защищает. Это часть работы. Понятно, что критика будет, — и это мы не проигрывали еще. А представьте себе, что будет, если мы проиграем. Мне надо концентрироваться на том, что мы сделали, улучшать плохие вещи, которые мне не нравятся. Реагировать на все происходящее вне сборной мне нельзя.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю