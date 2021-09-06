Перед отборочным матчем ЧМ-2022 с Мальтой главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов.

О травмах Марио Фернандеса и Александра Головина

— Марио попросил замену еще с хорватами, был дискомфорт в области колена. Он был готов тренироваться в зале, но не настолько, чтобы мог сыграть завтра — вряд ли Фернандес появится на поле. Головин в игре с Кипром почувствовал боль в области приводящей мышцы, повреждение небольшое. Но к октябрьскому сбору должен восстановиться и сыграть.

О сравнении сборной Мальты сегодня и 25 лет назад

— Небо и земля. Изменился сам футбол, подтянулись даже самые маленькие сборные. Мальта пытается играть в футбол с контролем мяча, сказать, что это карликовая сборная, нельзя, на поле это не чувствуется. И их семь матчей без поражений о чем-то говорят.

Про травмы в сборной

— Первое — некоторые травмировались не здесь, а приехали после тура РПЛ. Что касается того, что это может быть связано с нагрузками, то у нас не было не то что высокой нагрузки, а даже средней. Все тренировки средние или просто восстановительные. Мы играем и восстанавливаемся. В какой день нам вообще тренироваться? Так что травмы связаны с последним туром в РПЛ и с играми, где есть борьба и интенсивность.

О диете в сборной

— Некоторые скинули вес — это связано и с игровой нагрузкой. По поводу питания: сахар мы убрали, но через неделю игроки опять начнут его есть. Мы пытаемся доказать, что можно питаться хорошо и правильно. Без тортика, конфетки и шоколадки никто не умрет, пытаемся это показать. На примере машины — вы же в хорошую машину не будете 92-й бензин заливать. Правильное питание — это 98-й. С питанием для футболистов происходит то же самое.

Работа тренером сборной — ожидания и реальность

— Я знал, что тренироваться некогда. Что с этим делать? С этим надо что-то делать футболистам. То, что сказал про питание, — надеюсь, футболисты прониклись. Надеемся, в октябре они будут готовиться к матчам за счет большего количества игр. Для вас это усталость, которая будет якобы накапливаться, но говорить про это после 20 матчей — смешно. В Европе играют до Нового года по 30 с лишним матчей. И в чемпионатах интенсивных, и в сборных, и в Лиге чемпионов. Надеюсь на сознательность футболистов, что они поняли, что здесь другие скорости и интенсивность. Надо делать ротацию состава, чтобы все выдерживали.

Нравится ли работать в сборной

— Работа интенсивная, за шесть дней — три игры. В клубе, когда нет матчей на неделе, все спокойнее. Оценить не могу — у меня голова горит. Но то, что после этих десяти дней в сборной мне надо будет уехать в лес, выключить телефон и на три дня пропасть — это сто процентов. Надо восстановить нервы и здоровье. Но то, что мне это очень интересно, — да. Столько футболистов такого высокого качества у меня никогда не было. Это лучшие игроки страны, они мастеровиты — это однозначно. Поэтому это интересно.

О взаимодействии с клубами РПЛ

— Могу только полагаться на сознательность игроков. Влезать в тренировочный процесс любого клуба — неправильно. Если бы мне тренер сборной говорил, как работать, — послал бы его куда подальше. Мы можем дать рекомендации ребятам, за чем они могут следить сами. А в клубные тренировки мы влезать не можем.

О разочарованиях в сборной

— Не было тех, кто меня разочаровал. Были те, кто очаровал. Смотришь, вроде хороший, а оказывается, что еще лучше, чем я думал. Разочарований пока не было.

О Карпине-футболисте в сегодняшней сборной

— Входил бы я в лучшие свои годы в десятку самых техничных игроков этой сборной? Лео Месси я не был и в десятку бы не входил. Был бы корягой, которая очень много бегает.

О критике журналистов

— В таком графике я ничего не читаю, но слышал об этом. Слышал, что есть те, кто критикует, и те, кто защищает. Это часть работы. Понятно, что критика будет, — и это мы не проигрывали еще. А представьте себе, что будет, если мы проиграем. Мне надо концентрироваться на том, что мы сделали, улучшать плохие вещи, которые мне не нравятся. Реагировать на все происходящее вне сборной мне нельзя.