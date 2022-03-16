Фабрика фейков дошла до спорта. Запад зацепился за отказ Дзюбы от сборной

Американские и британские СМИ выдумали историю о причине неприезда нападающего «Зенита» в национальную команду России.

С трудом сдерживаю смех, читая сообщения «солидных» западных СМИ СNN и NBC, которые утверждают, что Артем Дзюба отказался от приезда в нашу сборную якобы по политическим мотивам. Для более убедительной аргументации приводятся слова главного тренера сборной Валерия Карпина, опубликованные во вторник официальным сайтом РФС: «В связи с непростой ситуацией на Украине, где у него (Дзюбы. — Прим. «СЭ») проживает много родственников, нападающий извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать». При этом авторы публикаций наверняка в курсе, что полуправда — самый действенный способ воздействия на умы.

Понятно, что слова самого Артема для «СЭ» «я не поехал в сборную не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но не хотел бы вдаваться в подробности» и высказывание Карпина нашему изданию «Дзюба действительно пропустит предстоящий сбор по семейным причинам. Да, возможно, произошло небольшое недопонимание моего предыдущего комментария» никто в США и Британии приводить не собирается. Хотя именно они вносят полную ясность. Но кому за океаном и в Западной Европе сейчас нужна объективность по отношению к России? Только отдельным трезвым головам, чьи голоса, увы, чаще всего тонут в хоре русофобов.

Вообще количество фейков в последнее время просто поражает воображение. На что только не идут СМИ недружественных стран, чтобы очернить РФ. Кидаются во все тяжкие, не понимая, что даже в их государствах присутствует альтернативная точка зрения.

Теперь мастера провокаций добрались и до спорта. Того самого, который «вне политики». Если это действительно так, то откуда недосказанность в ваших материалах, господа из СNN и NBC? Почему вы не приводите всю картину, ограничиваясь половинчатой информацией?

Откуда, если спорт вне политики, взялись массовые отстранения российских сборных, клубов и отдельных атлетов, включая паралимпийцев, от международных соревнований? Зачем с территории РФ в массовом порядке переносятся самые разнообразные старты — от чемпионата мира до этапов Кубка планеты? Какой смысл рассуждать о спорте, как о чем-то независимом ни от каких обстоятельств, когда именно МОК, организация призванная хранить принципы олимпизма и его дух, выступает одним из главных локомотивов изоляции России?

Вопросы, к сожалению, риторические. И пока они не перейдут в практическую плоскость, пока международные спортивные боссы будут продолжать делить страны на правильные и неправильные, спорт останется заложником политики. Здесь пора что-то менять. Вы согласны, «правдорубы» из СNN и NBC?