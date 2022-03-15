Сборная России обязательно должная играть. А с Дзюбой у Карпина оттепель?

Главный тренер назвал состав национальной команды.

Удивляют голоса, что Россию отцепили от ЧМ-2022, поэтому национальной команде нет смысла собираться. Постоянно читаю, что «еврокубков нет, сборной нет». Лиги Европы «Спартак» в этом сезоне действительно лишили, но сборная-то никуда не делась. И даже сохраняет шанс поехать в Катар — РФС подал апелляцию в CAS.

Не исключено, что в июне доведется сыграть стыковой матч с Польшей, и к нему надо быть готовым. Да и Спортивному арбитражному суду нелишним будет обозначить, что сборная никуда не распущена, руки не сложила — она на низком старте.

Отстранение в любом случае не будет вечным, а после возвращения не хочется начинать с нуля. Может, кто-то воспринимал слова Станислава Черчесова как оправдание, когда тренер рассуждал, насколько болезненной для команды оказалась пауза из-за пандемии длиной почти в год. Но я лично верю нынешнему главному «Ференцвароша», что спустя десять месяцев он получил совсем другую команду — в плане настроения, атмосферы, взаимодействий на поле все прежние связи были порваны.

Этот фактор не стоит недооценивать — футбол сложнее, чем порой кажется со стороны. Иногда даже травмированных игроков приглашают на сбор, чтобы они оставались частью коллектива, участвовали в теоретических занятиях.

Так что сбор, конечно, нужен. И матч, который, видимо, будет с молодежной сборной. Тем более у Валерия Карпина было мало времени прошлой осенью для знакомства с командой, донесения своих принципов. Этот процесс должен продолжаться.

Жаль, конечно, что из-за логистических проблем мы не увидим легионеров; что не чувствует себя в форме Караваев, зато у тренера появилась возможность посмотреть в деле новичков сборной — Заику и Сарвели. А Виталий Кафанов по-прежнему ищет оптимальную тройку среди голкиперов. На сей раз в ней Сафонов, Шунин и Селихов — такой выбор, пожалуй, не вызывает вопросов.

Отдельно по Дзюбе. Мы знаем, что Карпин встречался с форвардом «Зенита» на сборах и к важнейшим стыковым матчам ЧМ-2022 вполне мог вызвать Артема в команду — тот находится в хорошей форме. Статус нынешнего сбора спутал эти карты, однако объяснение тренера вышло куда теплее, чем обычно. Максимально миролюбиво, без привычных шпилек в духе «это еще расширенный состав, пусть сначала окажется в окончательном».

Приведу ответ полностью: «В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживают много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаемся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за «Зенит».

Дзюба для «СЭ», правда, уточнил свою позицию.

— Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьей. Мне кажется, произошло недопонимание, Валерий Георгиевич меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали.

— В будущем вы готовы играть за сборную при Карпине?

— Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал. Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать. В будущем, я надеюсь, меня будут вызывать, если буду этого достоин. Конечно, любому футболисту хочется играть за сборную.

Но и здесь все максимально корректно и уважительно. Стороны действительно раскурили трубку мира? Хотелось бы верить. Пришло время забыть старые обиды и перевести отношения в нормальное рабочее русло.