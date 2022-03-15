Сборная России возвращается. Зачем? С кем будет играть? Есть ли еще шанс на ЧМ?

Валерий Карпин назвал состав сборной. Ответы на главные вопросы о национальной команде.

Состав сборной России

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»)

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Кирилл Заика, Сергей Терехов (оба — «Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Игорь Дивеев (ЦСКА).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский (оба — «Крылья Советов»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин (все — «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Федор Смолов («Динамо»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»).

Когда пройдет сбор

Изначально сборная России 24 марта должна была провести первый полуфинальный стыковой матч за выход на чемпионат мира против сборной Польши. 29 марта могла бы пройти решающая встреча с победителем пары Швеция — Чехия. Однако неделю назад ФИФА объявила, что поляки напрямую отправятся в финал в связи с отстранением России от международных соревнований.

Из-за этого Российский футбольный союз пересмотрел график сборной — национальная команда проведет в Москве учебно-тренировочный сбор с 21 по 27 марта.

Кто будет тренером

10 марта РФС объявил, что продлил контракт с главным тренером сборной Валерием Карпиным до конца 2022 года. Предыдущее соглашение действовало до завершения отборочного цикла ЧМ-2022. Кроме того, президент РФС Александр Дюков подтвердил, что не возражает против совмещения Карпиным работы в сборной и в футбольном клубе «Ростов».

Баннер болельщиков сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

С кем сыграет команда

РФС объявил, что расписание сбора и товарищеских матчей появится позднее. Но, по данным «СЭ», с высокой долей вероятности команда Валерия Карпина сыграет против молодежной сборной России 26 марта. Место проведения матча окончательно не утверждено, но основной вариант — стадион «Динамо». Там же Россия должна была сыграть и с Польшей.

Сам Карпин на вопрос о товарищеском матче отвечал так: «Предположительно 26-го числа сыграем, еще не знаю с кем — вопрос находится в стадии проработки. Сыграем между собой, может, с молодежной сборной какую-то игру и 27-го разъедемся».

Есть ли еще шанс попасть на ЧМ-2022

В марте стыковых матчей у России не будет. Хотя второй полуфинал нашей сетки пройдет по расписанию: 24 марта Швеция примет Чехию. Также на сайте ФИФА указано, что 29 марта Польша должна сыграть решающий матч с победителем этой пары.

Однако еще есть вероятность, что Россию вернут в стыковые матчи. 7 марта РФС направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решения УЕФА и ФИФА об отстранении российских команд от участия в международных матчах.

Если CAS вынесет решение о приостановке обеспечительных мер по делу ФИФА, то стыковые матчи с участием сборной России будут перенесены до оглашения итогового вердикта. Не позднее 21 марта РФС должен будет направить в CAS полную апелляционную жалобу, после чего в течение 20 дней последуют отзывы от ответчиков — ФИФА и УЕФА. Только после этого будет решен вопрос о необходимости слушаний по делу.

Что будет дальше

Россия ждет вердикта Спортивного арбитражного суда — это последняя инстанция, которая может пересмотреть решения ФИФА и УЕФА об отстранении российских клубов. Точной даты оглашения пока нет, нельзя предугадать и исход слушаний.

Следующее окно для матчей европейских сборных будет в первой половине июня. Если стыковые матчи перенесут, то они пройдут в первый месяц лета. Уже известно, что именно в июне сборная Украины проведет полуфинальный стыковой матч с Шотландией. Есть вероятность, что и Польша с Россией сыграют примерно в те же числа.

До июня национальная команда собираться не будет. Ожидается, что весной будет утверждено и решение CAS.