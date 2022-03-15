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«Я не поехал не из-за политических моментов». Дзюба — о просьбе не вызывать его в сборную России

Дзюба сам попросил Карпина не вызывать его в сборную России на мартовский сбор
Отдел футбола «СЭ»
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил «СЭ», почему не поехал на сбор национальной команды России.

— Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов, — сказал Дзюба корреспонденту «СЭ» Гоше Чернову. — Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьей. Мне кажется, произошло недопонимание, Валерий Георгиевич меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали.

— В будущем вы готовы играть за сборную при Карпине?

— Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал. Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать. В будущем, я надеюсь, меня будут вызывать, если буду этого достоин. Конечно, любому футболисту хочется играть за сборную.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Сборная России возвращается. Зачем? С кем будет играть? Есть ли еще шанс на ЧМ?

Во вторник, 15 марта, главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил остова команды на тренировочный сбор в марте. В команду было вызвано 27 футболистов, в том числе 7 игроков из «Зенита».

Тренер рассказал, что общался с игроком, и сам Дзюба попросил Карпина не вызывать его в сборную по семейным обстоятельствам.

— С Артемом мы действительно встречались в конце предсезонных сборов «Зенита», но обещаний по обязательному вызову, конечно же, не было. Это относится не только к Дзюбе, а ко всем игрокам, — привел официальный сайт РФС слова Карпина. — В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаемся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за «Зенит».

После слов Дзюбы тренер внес ясность эксклюзивно для «СЭ».

— Как я уже говорил, Артем действительно пропустит предстоящий сбор по семейным причинам, — сказал Карпин корреспонденту «СЭ» Максиму Алланазарову. — Да, возможно, произошло небольшое недопонимание моего предыдущего комментария, но главное, что никаких недопониманий между нами самими нет. Еще раз подтверждаю, что мы остаемся с Артемом на связи и будем внимательно следить за его играми за «Зенит».

Валерий Карпин и&nbsp;Артем Дзюба. Сборная России обязательно должная играть. А с Дзюбой у Карпина оттепель?

33-летний форвард не выступал за национальную команду после Евро-2020 — с момента, как команду возглавил Валерий Карпин. Состав сборной России на мартовский сбор можно посмотреть по этой ссылке.

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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