Карпин назвал состав сборной России, в нем 7 футболистов «Зенита» без Дзюбы

Состав сборной России по футболу на тренировочный сбор в марте

Тренерский штаб национальной сборной России во главе с Валерием Карпиным определился со списком игроков, которые будут вызваны для работы на сборе, который стартует в Москве 21 марта.

Всего в списке значится 27 футболистов:

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо» Москва), Александр Селихов («Спартак» Москва)

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Кирилл Заика, Сергей Терехов (оба — «Сочи»), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский (оба — «Крылья Советов» Самара), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону).

Нападающие: Федор Смолов («Динамо» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Иван Сергеев («Зенит» Санкт-Петербург).

В связи с переносом матчей 22-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги на 19 и 20 марта было принято решение провести учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.