Зиньковский описал главного тренера сборной России Карпина тремя словами

Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский описал тремя словами главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Требовательный, харизматичный и уверенный», — зприводит Sport24 слова Зиньковского.

В текущем сезоне на счету Зиньковского 3 гола и 4 результативные передачи в 25 матчах за «Спартак» в РПЛ.

За сборную России 27-летний футболист дебютировал в марте этого года, сыграв товарищеские матчи против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).