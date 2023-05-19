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Сегодня, 14:01

Зиньковский описал главного тренера сборной России Карпина тремя словами

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский описал тремя словами главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Требовательный, харизматичный и уверенный», — зприводит Sport24 слова Зиньковского.

В текущем сезоне на счету Зиньковского 3 гола и 4 результативные передачи в 25 матчах за «Спартак» в РПЛ.

За сборную России 27-летний футболист дебютировал в марте этого года, сыграв товарищеские матчи против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-19-zinkovskiy-opisal-karpina-tremya-slovami
Антон Зиньковский
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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