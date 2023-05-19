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Сегодня, 19:38

Дюков сообщил, что РФС ведет переговоры о домашнем матче сборной России в июне

Виктория Кравченко
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Президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация ведет переговоры о проведении товарищеского матча сборной России в июне на территории страны.

«Объявим, как договоримся и подпишем документы. Договариваемся о матче в России», — сказал Дюков ТАСС.

Ранее «СЭ» сообщал, что сборная России 15 июня может сыграть в Москве против Камеруна.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://tass.ru/sport/17793477
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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