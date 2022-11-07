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Сегодня, 10:10

Защитник «Крыльев» Костанца поддержал идею проведения матча ветеранов России и Бразилии

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном проведении гала-матча между ветеранами сборных России и Бразилии.

— Было бы отлично! Это хорошая идея для фанатов и всех остальных.

— Общаетесь ли с кем-то из легенд Бразилии?

— Я смотрел, как играют Кака и Роналдиньо, когда был маленьким. Любил смотреть на их игру. Особенно Кака был одним из моих самых любимых игроков за все время! Это было бы очень хорошо!

Как ранее сообщил журналист Иван Карпов, ветераны сборной России состава Евро-2008 могут сыграть товарищеский матч против бывших игроков национальной команды Бразилии. При этом гонорар для бразильской сборной может составить 90 миллионов рублей.

Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
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